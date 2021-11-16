Презерватив, имплант, ритм-метод: какой контрацептив выбирать молодым?

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По статистике, в среднем начало половой жизни у подростков в России приходится на 16 лет. А вот рожать детей многие девочки планируют не раньше 25. То есть не меньше 10 лет они должны правильно предохраняться, чтобы не навредить своему здоровью и не подхватить заболевания, передающиеся половым путем.

К сожалению, тема секса и контрацепции по-прежнему считается стыдной, и во многих семьях это попросту не обсуждают. И далеко не каждая девушка (особенно в маленьком городе, где все друг друга знают) пойдет к гинекологу, чтобы проконсультироваться.

Поэтому мы собрали самые популярные вопросы на различных форумах, а также спросили молодых людей, какие вопросы их интересуют. И попытались ответить максимально откровенно.

Наш эксперт - Степан Красняк, к. м. н., научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, ответственный секретарь Профильной комиссии Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин.

Семь вопросов от девушек

1. Должна ли девушка носить в сумке презерватив?

«Мне 17 лет. И мы с моим молодым человеком уже два месяца вместе, он намекает на секс, но я не знаю, будет ли у него презерватив. Как мне подготовиться самой?»

- Во-первых, подготовиться стоит морально: точно ли вы готовы к близости или просто идете на поводу у парня, угрожающего вас бросить? Интимная близость не зря так называется - это продолжение доверительных отношений, продолжение вашей любви. Если есть сомнения, может быть, стоит подождать?

Во-вторых, ответственность за свое здоровье - только ваша обязанность. И если вы не уверены в партнере, лучше положите презерватив в сумочку, лишним не будет. И, кстати, потренируйтесь его правильно использовать. Неправильно надетый презерватив - частая причина незапланированной беременности.

2. Толстеют ли от противозачаточных?

«Боюсь пить таблетки (оральные контрацептивы) - мама рассказывала, что от них растолстела. А подруга говорит, что у нее прыщи появились!»

- Для начала стоит понять, что контрацепция 20 лет назад и сейчас - это две большие разницы. Сейчас существуют комбинированные оральные контрацептивы (КОК) для нерожавших девушек, которые, наоборот, помогают бороться с акне и даже снижать вес. Кроме того, современные противозачаточные, содержащие синтетические аналоги женских половых гормонов, работают с организмом бережнее, чем раньше: они попросту «выключают» овуляцию, то есть яйцеклетка не созревает. И женщина сохраняет свой репродуктивный потенциал дольше, чем не принимая КОК.

Но очень важно правильно подобрать оральные контрацептивы. А сделать это можно только вместе с врачом-гинекологом. Именно врач сможет собрать анамнез, задаст правильные вопросы, чтобы определить возможные риски. Например, некоторые таблетки не подходят для девушек с риском развития тромбозов или курящих.

Кроме того, при приеме КОК очень важна стабильность и аккуратность. И если вы в себе не уверены, лучше посоветуйтесь с врачом, какие еще способы предохранения вам подойдут.

3. Какие есть способы предохранения, кроме таблеток?

«Мне 19 лет, таблетки пить не хочу (боюсь про них забыть), а спираль, мама говорит, только для рожавших женщин подходит. Какие есть альтернативы?»

- Если перечислять все методы контрацепции, то их несколько, и у каждого свои особенности:

Прерванный половой акт. Требует большой выдержки от мужчины.

Календарный метод (или ритм-метод), основанный на женском цикле: исключает секс в опасные дни. Как правило это 14-й календарный день. Но от того дня стоит сразу вычесть 72 часа (столько сперматозоиды могут жить внутри женского тела после полового акта) и прибавить еще 48 часов (время жизни яйцеклетки). То есть почти неделя без секса. Для молодой горячей пары часто невыполнимая задача.

Презервативы. Не всегда удобный способ для молодых, неопытных людей, но все же самый оптимальный барьерный метод для защиты от половых инфекций.

Спермициды (средство, которое вводится во влагалище перед половым актом). С некоторой долей вероятности защищает от инфекций и беременности.

Оральные контрацептивы (КОК), то есть противозачаточные таблетки, которые нужно принимать 21 день в месяц.

Внутриматочные средства (или в просторечии спирали). В последние 10 лет врачи рекомендуют их и молодым девушкам, у которых есть постоянный партнер. ВМС препятствуют прикреплению оплодотворенной клетки к стенке матки, то есть беременность не наступает. Их советуют, если есть противопоказания или непереносимость КОК.

Подкожные импланты - относятся к гормональный контрацепции.

Экстренная контрацепция - единственный способ предупреждения беременности непосредственно после полового акта.

Самое эффективное средство контрацепции - добрачное целомудрие. Его индекс Перля* - 0,0. У всех остальных средств защиты, включая стерилизацию - индекс все равно выше, рассказывает наш эксперт Степан Красняк. Среди популярных методов контрацепции наиболее эффективно сочетание противозачаточных средств и презерватива.

* Индекс Перля - показатель неэффективности средства контрацепции (количество незапланированных зачатий в течение года у 100 женщин). Чем ниже индекс - тем надежнее средство.

4. Календарный метод отлично работает, зачем нам еще чем-то предохраняться?

«Мои менструации приходят четко в срок, мы с моим молодым человеком все знаем об опасных днях и доверяем друг другу. Пока еще не было ни одного сбоя, так что не нужны ни презервативы, ни таблетки».

- Человеческий организм не машина. И на женский гормональный фон может повлиять множество факторов - от простуды до стресса на работе. Поэтому быть уверенным в своем менструальном цикле, конечно, хорошо, но это не означает, что завтра этот метод сработает так же эффективно.

5. Не нарушит ли подкожный имплант гормональный фон?

«Мы молодая пара, и детей мы с мужем пока не планируем. Мне надоело помнить про таблетки, читала про подкожные импланты, но боюсь большой дозы гормонов».

- Это один из самых надежных методов контрацепции при наличии постоянного партнера. Введенная под кожу капсула (имплант) выпускает гормоны четко по заданному времени, их количество не превышает того, что находится в КОК. Эффект импланта - около трех лет. Единственный минус: если вы захотите детей или случатся какие-то непредвиденные проблемы со здоровьем, когда гормональная терапия противопоказана - придется имплант вырезать...

6. Экстренная контрацепция поможет?

«Даже если случится незащищенный секс, всегда есть экстренная контрацепция: таблетку выпил - и можно не переживать».

- Да, увы, молодые девушки, которым свойственна, скажем так, спонтанность в отношениях, являются частыми потребителями экстренных контрацептивов, которые предохраняют от нежелательной беременности после незащищенного полового акта. Но стоит помнить, что одна такая таблетка вовсе не безобидна. Для гормональной системы это серьезная встряска, буквально взрыв водородной бомбы. Если злоупотреблять таким методом, то в будущем возможны серьезные проблемы с половой системой: образование кист, кровотечения, возможное бесплодие...

7. Аборт сейчас не так травматичен, как раньше?

«Сейчас, при нашем уровне медицины, аборт - это вовсе не так страшно, как 50 лет назад. Даже если залечу, то на ранних сроках мне это не повредит?»

- Самое опасное заблуждение современной молодежи! Да, безусловно, сегодняшние методы раннего прерывания беременности намного более щадящие, чем, скажем, 50 лет назад. Но это все равно вмешательство в работу организма, даже если оно не физическое, а медикаментозное. И зачастую это не проходит бесследно: любой аборт - это стресс не только для организма, но и для психики. Женщина может начать испытывать страх перед гинекологическим креслом, перестанет приходить на плановые осмотры, что чревато развитием заболеваний. Чем больше абортов, тем ниже у женщины защита от половых инфекций, многократно возрастает вероятность образования спаек, которые в будущем помешают забеременеть или нормально родить.

И три важных уточнения от молодых людей

1. Если веришь подруге, то презерватив не нужен?

«Обычно пользуюсь презервативами, но если уверен в девушке (могу и справку попросить, если что, да и свою показать), то бывает секс и без презерватива, если она принимает таблетки. Не вижу в этом ничего предосудительного».

- Доверие партнеру - это прекрасно. Но слова всегда всего лишь слова. Девушка может и сама не подозревать о том, что она заражена инфекцией (например, ВИЧ или гепатит долгое время никак себя не проявляют). Опять же ее утверждение, что она принимает противозачаточные, очень сложно проверить. Так что любой незащищенный половой акт - это всегда риск, как для нее, так и для него. Но каждый сам выбирает свою судьбу. Просто помните: цена ошибки может быть очень высокой!

2. Помогают ли спермициды не забеременеть?

«Подруга пользуется спермицидами, мы уже привыкли, что нужно некоторое время подождать, зато ощущения без презерватива лучше. Она говорит, что это отличная защита от беременности и без таблеток».

- Спермициды, пожалуй, самый ненадежный метод контрацепции (его индекс Перля 18-29, то есть 30 процентов вероятности беременности). Кроме того, они воздействуют на слизистую как девушки, так и молодого человека и становятся высоким фактором риска развития мочеполовых инфекций (уретритов, циститов).

3. Прерванный секс - не повод для спокойствия?

«Я в себе уверен - всегда сумею прерваться вовремя, от меня еще ни одна девушка не забеременела!»

- Такая уверенность в себе вызывает одновременно уважение и недоумение. Во-первых, прерванный половой акт - это незащищенный секс, то есть легкая возможность заразиться ИППП. Во-вторых, самоконтроль не может быть вечным - а если захлестнет такая страсть, что забудешь обо всем? В любом случае ответственность за свое здоровье и здоровье девушки - всегда в ваших руках. Мы можем только предупредить о том, что это небезопасно.