Вдова Табакова высказалась о полете в космос Юлии Пересильд: «Это не то, чем надо удивлять»

Актриса Марина Зудина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первом светском рауте 15-летней дочери Маши Марина Зудина появилась эффектно, впорхнув в зал исторического особняка в черном бархатном платье с глубоким декольте и легких босоножках. Пока другие гости не знали, как протиснуться через толпу к камерам, актриса с дочкой и сыном профессионально отстрелялась у пресс-волла за пять минут и на бегу раздала интервью, чтобы уже ничего не мешало наслаждаться балом.

- Я пока еще не готова отпускать Машу во взрослую жизнь, - призналась Зудина kp.ru. – Но дочка уже понимает, что к ней есть внимание, что надо соответствовать. Причем, не только нарядами, украшениями и красивым макияжем, а интересным внутренним миром. Бал – это хорошо, но я его воспринимаю, как красивую сказку. Иногда это здорово. Главное, чтобы не было стремления постоянно быть в этой мишуре, блестках и свете вспышек. Как только это становится смыслом жизни, всё – это уже не саморазвитие, а демонстрация себя.

- Маша нам рассказала, что не собирается идти в актрисы – мол, ее больше привлекает мир моды. Будете переубеждать? – поинтересовалась «Комсомолка».

- Ну, у нас еще есть время подумать, два года на размышления (до окончания школы. – Ред.). Пусть пробует все, что хочет. В нашей семье никто никогда ничего не навязывал.

- Как теперь актерам удивлять зрителя после полета в космос Юлии Пересильд – планка повысилась?

- Знаете, эта профессия не для того, чтобы удивлять чем-то, не связанным с ней напрямую. Мне кажется, важно, когда появляются интересные работы. А где ты снимаешься – в космосе, в шахте или на подводной лодке, не так принципиально. Сам факт, что она полетела, это, конечно, чудо, это здорово. Но я не считаю, что обязательно надо снимать фильм в космосе или в каких-то других экстремальных условиях.

- На днях Константин Богомолов в спектакле «На всякого мудреца» вышел на сцену в женской роли, которую изначально должны были играть вы. Видели? Как вам образ?

- Боже мой, я не в курсе, в каких ролях он выходит, и почему. Это вопрос к Константину Богомолову. У меня своя жизнь, остальное мне неинтересно. Я не слежу, чем в данный момент занят Костя. Когда тебя начинает волновать, кто, что, где и когда, ты перестаешь жить своей жизнью!

Напомним, недавно стало известно, что новая постановка «На всякого мудреца» в Театре Наций проходит без участия Зудиной, которое до этого широко анонсировали в духе «вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак». Однако, в последний момент режиссер по каким-то причинам убрал актрису из спектакля и отдал ее роль Игорю Миркурбанову. А пару дней назад и сам Богомолов отметился на сцене в платье и парике, причем, поклонники уверены, что идеи для образа он заимствовал у тещи Людмилы Нарусовой.