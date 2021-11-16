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Политика16 ноября 2021 17:27

«Ваш коллега здоров и бодр»: Адвокатам удалось посетить Геннадия Можейко в СИЗО.

Теперь ему можно отправить передачу и писать письма
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Корреспондент "КП" в Минске Геннадий Можейко.

Корреспондент "КП" в Минске Геннадий Можейко.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокатам корреспондента "КП" Геннадия Можейко, арестованного за заметку, впервые за месяц удалось с ним встретиться.

- Наконец-то мы смогли к нему попасть. Гена здоров и бодр, - написала его защитница. Больше ничего она сказать не смогла, потому что адвокаты находятся под строжайшей подпиской о неразглашении.

Нашего коллегу спустя 35 дней после перевода в СИЗО города Жодино поместили в камеру, которая не находится в карантине. Теперь адвокаты смогут встречаться со своим подзащитным чаще, а, главное, родители смогут передать чистые вещи, сигареты и какие-нибудь продукты. Кроме того, Гене можно писать письма.

Ранее адвокаты подавали ходатайство об изменении меры пресечения, в том числе на домашний арест или залог. "Комсомольская правда" готова была внести любую сумму. Но следствие, как мы видим, оставило журналиста в СИЗО.

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