«Комсомолка» готова внести любой залог за Можейко, чтобы его отпустили из СИЗО

Адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения для нашего коллеги в Минске Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» готова внести залог за своего корреспондента Геннадия Можейко, который находится в СИЗО. Об этом заявил главный редактор Владимир Сунгоркин.

- Будут внесены ряд ходатайств - на выбор следователю. Будет, в том числе и вариант с залогом, - отметил Сунгоркин.

Адвокаты журналиста уже обратились к следствию.

- Ходатайство об изменении меры пресечения подано в орган предварительного следствия, - сообщила представитель защиты. - Просили рассмотреть возможность применения более мягкой меры, в том числе залога или домашнего ареста.

Кроме этого, в качестве меры пресечения возможна еще подписка о невыезде.

Что касается величины залога, то если ходатайство адвокатов будет удовлетворено, то её установит следствие. Такое решение принимается с учетом тяжести преступления (Можейко вменяется «тяжелая» статья) и личности обвиняемого.

По словам главреда «КП», сумма в данном случае не играет роли.

- Сколько надо, столько и внесем. Сколько они скажут, столько и внесем, - сказал Сунгоркин в интервью Sputnik.

По закону минимальная сумма залога в Белоруссии — 2900 белорусских рублей (85 000 российских рублей).

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