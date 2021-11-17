Почему судимых за убийства и изнасилования берут работать в такси

В Госдуме предлагают запретить работать водителями такси гражданам с судимостью по тяжким и особо тяжким статьям. Фото: Shutterstock

Недавно много шуму наделал страшный случай в Подмосковье. Там суд приговорил к пожизненному заключению таксиста Владимира Живаева, который, как выяснилось, насиловал и убивал своих пассажирок. Всех потряс один простой факт: мужчина отсидел за изнасилование и похищение клиентки, но вернувшись на свободу тут же снова устроился в такси. Через несколько месяцев он убил женщину, которая голосовала с обочины. Задержали Живаева только после очередного нападения. И уже в процессе следствия выяснилось, что первое убийство он совершил еще в 2007-м.

Многие наши читатели искренне не понимали: как же так, разве мог легально устроиться в такси мужчина, который сидел за то, что будучи таксистом, нападал на женщин? В голове у людей это никак не складывалось. Ну нет, должны же быть какие-то барьеры, кто-то же должен за этим следить…

А на самом деле никаких барьеров нет. И никто не следит. По крайней мере, пока.

Недавно Правительство России внесло в Госдуму законопроект - предлагают запретить работать водителями такси гражданам с судимостью по тяжким и особо тяжким статьям. Это значит - убийц, насильников, грабителей (в списке еще полдюжины статей). Этот запрет также будет касаться и водителей общественного транспорта в целом.

Правда, у законопроекта немало противников. Да и в целом все не так-то просто.

ЧЕЛОВЕК - БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

- Во всем мире есть две системы подобного фильтра, - объясняет активист общественной организации «Синие ведерки» Елена Гращенкова (см. «Кстати»). - На западе люди получают персональную лицензию водителя такси. Их проверяют от и до. В Советском Союзе были таксопарки, в которых водители работали по трудовым договорам, и в каждом были собственные кадровые службы, которые изучали документы всех без исключения соискателей. Сейчас же в России лицензии на перевозку пассажиров выдаются не на человека, а на машину. А арендовать ее может кто угодно.

То есть, биография водителя в нынешней системе такси никого не интересует. Владельцам машин главное, чтобы человек, который крутит баранку, исправно выплачивал посуточную аренду. Агрегатору такси с модным приложением для гаджетов - чтобы этот водитель откликался на заказы и, соответственно, платил с каждого процент. А убивал ли он кого-то раньше и не захочет ли повторить, это - получается - исключительно личный риск пассажира.

- Ни у кого нет полномочий это все проверять, - возмущается координатор общественного движения «Стоп. Нелегал» Евгений Грэк. - Поэтому те же мигранты катаются по поддельным водительским правам. Приходилось даже встречать таксиста-иностранца, который несколько месяцев работал по документам умершего человека! А если нет контроля, есть ли у таких водителей хоть какая-то ответственность?

- Поэтому регионы вынуждены придумывать свои лазейки, чтобы хоть как-то причесать кадровый состав рынка такси, - продолжает Гращенкова. - Дептранс Москвы, например, для этого разработал систему КИС «АРТ».

Москва. Сотрудник полиции и таксист во время рейда по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм водителями такси. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ОБСУЖДАЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ

КИС «АРТ» (Комплексная информационная система «Аналитика работы такси») была запущена летом нынешнего года и охватывает не только столицу, но и Подмосковье. Все водители должны были зарегистрироваться в ней, иначе их отключали от заказов. И тогда, летом, как раз много говорилось о том, что новый порядок в том числе будет отсекать от поездок водителей, ранее осужденным за тяжкие преступления. Но на деле выяснилось, что по закону такой барьер ввести невозможно. Водители в новой системе зарегистрировались. Да, часть самых неблагонадежных и имеющих проблемы с документами отсеяли. Но заглядывать в графу «судимость» никто по-прежнему не имеет право. Даже электронная система.

- Нет сейчас такой федеральной нормы, которая запрещала бы допускать к управлению машиной такси ранее судимых! - говорит руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. - Вот сейчас Правительство передало в Госдуму законопроект, изменение к Трудовому кодексу… Этот закон обсуждался уже лет восемь, наверное. Но в нынешнем виде к нему есть много вопросов.

Например, в списке статей, после отсидки за которые нельзя работать в такси, есть в том числе и «нарушение правил противопожарной безопасности».

- Кроме того, если закон будет принят, 2-3 миллиона человек (в такую цифру эксперты оценивают водителей, задействованных сейчас в перевозке пассажиров, - Авт.), должны будут принести своим работодателям бумажную справку о несудимости. Какой в этом смысл? Эти бумаги будут подделывать, потому что информация о наличии судимости - закрытая, ни один работодатель не сможет ее перепроверить.

«МЕХАНИЗМА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СПРАВОК НЕТ»

Справка об отсутствии судимости - это действительно очень интересный момент.

Сейчас такой документ можно получить через портал Госуслуг.

- Но что касается проверки этих сведений, то, во-первых, процедура занимает месяц, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - А во-вторых, механизма проверки достоверности справок ни у одного работодателя нет и быть не может, поскольку такие сведения относятся к частной жизни.

То есть, ни одна компания легально не сможет никак проверить, липовую бумажку принес ей соискатель вакансии или нет. То есть, придется принять документ на веру. До какой-нибудь проверки. Если такие будут.

Вероятно, в законопроекте будет прописано, как проверять подлинность справок. Но как при этом не нарушить еще кучу разных федеральных законов - вот в чем вопрос.

Впрочем, у законопроекта есть и противники. Председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков объясняет свою точку зрения:

- Если человек отсидел свой срок, значит, искупил вину. Не выпускайте, если он опасен! А так получается какая-то односторонняя игра. Пассажир тоже ведь мог раньше отсидеть за убийство. Давайте тогда и пассажиров, осужденных по тяжким и особо тяжким статьям, блокировать. Таксистов нередко убивают. Это тоже опасная профессия.

Кто прав? Теперь слово за Госдумой.

КСТАТИ

А что с наркоманами?

У Елены Гращенковой, кстати, есть очень неприятный личный опыт. В 2016-м, будучи владелицей преуспевающего агентства по организации праздников, она прилетела по работе в Санкт-Петербург. Вызвала через мобильное приложение такси. Села. Поехала. А через несколько минут машина на большой скорости влепилась в столб. По словам Елены, сидевший за рулем парень находился под наркотиками - она сразу обратила на его странное поведение. Женщина получила серьезные травмы, переломы. Подала иск к агрегатору такси и (впервые в истории России) отсудила у него приличную сумму в качестве материальной компенсации за временную потерю трудоспособности. Так что вот еще актуальная проблема системы такси - когда за руль может сесть наркоман или алкоголик, закинувшийся чем-то перед рейсом. А кто проверит? Таксопарков в советском понимании больше нет. Там как было: утром человек пришел на смену, но перед тем, как сесть за руль, его проверяют медработники. Давление, запах и прочее. Но так таксистов уже много лет никто не проверяет. Каждый сам себе хозяин. Так что к кому в итоге сядешь в машину - русская рулетка.