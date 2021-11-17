«Подсчитали убитых и раненых»: В чем причина нового военного обострения между Арменией и Азербайджаном

Баку и Ереван возобновили боевые столкновения, но Россия добилась их прекращения. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Снежная буря на горной вершине рвет старенькую армейскую палатку, из которой торчит труба «буржуйки». Азербайджанский военный, укутанный в мешковатый бушлат, шерстяную балаклаву и шапку-ушанку позирует на фоне захваченной позиции. И выкладывает эти кадры в интернет. Следом пошли гулять ролики с плененными на этих высотах армянскими контрактниками и срочниками. Для кого то публикация таких съемок - свидетельство агрессии одной из сторон застарелого конфликта на Кавказе. А для кто-то — повод для подъема боевого духа...

Сами по себе эти высоты не несут никакой полезной нагрузки – здесь не построить город-сад, не вырастить виноград, не организовать курорт.

Зато отсюда открывается прекрасный вид на дорогу, ведущую из Еревана в Степанакерт: на сегодняшний день – единственная артерия, связывающая Арцах (так армяне называют Карабах) с большой землей.

И это уже не земля непризнанной республики Нагорной Карабах, а территория самой Армении. По крайней мере, так было последние 30 лет. Сегодня Баку это оспаривает, настаивая на том, что граница до сих пор не делимитирована. А в случае демаркации эти высоты должны отойти Азербайджану.

Вот, судя по всему, и настоящая причина обострения.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу по телефону переговорил со своими коллегами из Еревана и Баку. В итоге при содействии наших военных было достигнуто перемирие, которое сохранялось до утра, когда стороны подсчитали свои потери.

«Точно известно об одном погибшем армянском военном, еще 13 оказались в плену, судьба 24 неизвестна», - доложили в армянском оборонном ведомстве. При этом уточнив, что противник потерял «70 убитых и раненых, 4 бронетранспортера, 1 бронемашину Sandcat израильского производства, 5 военных автомобилей КамАЗ, Урал, УАЗ».

Минобороны Азербайджана тем временем подтвердило гибель 7 и ранение 10 своих военных в ходе конфликта с Арменией.

Между тем письменное обращение к России за помощью согласно Договору о дружбе и сотрудничестве, о котором накануне заявлял секретарь Совбеза Армении, в Москву пока так и не поступило.

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