Пошли в гости!

Как принимать гостей, мы знаем с детства. А вот как ездить в гости – тонкая, щепетильная, хоть и интересная наука. Можно ли попросить вино вместо чая? Надо ли есть это подозрительное блюдо, и если да - то как? Что означают эти затейливые узоры на платьях? Почему я не могу поднять тост?!

Тонкостей много. Именно поэтому Медиагруппа «Комсомольская правда» и Федеральное агентство по делам национальностей объявляют старт акции, посвященной традициям гостеприимства народов нашей страны.

Просим пользователей социальных сетей присылать свои рассказы, видеосюжеты, фотографии и просто зарисовки о том, как представители вашего народа встречают гостей, о ваших обычаях, законах, обрядах, подобающих поводу одежде, музыке и прочих нюансах национального гостеприимства.

А мы соберем всё лучшее, переймем всё самое интересное и выберем, куда поехать в отпуск, выходной или праздник. Потому что карантины приходят и уходят, а дружба вечна, и в гости друг к другу мы будем ездить всегда.

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА.

Конкурс проводится в период с 17 ноября по 17 декабря 2021 года.

Работы принимаются до 15 декабря, после чего оцениваются членами жюри, в итоге жюри выбирает 3 лучшие работы и 17 декабря объявляет победителей на сайте kp.ru.

На конкурс принимаются: эссе, видеосюжеты, фотоработы, в которых участник рассказывает о национальных традициях гостеприимства народов, проживающих на территории РФ. Объем работ не ограничивается по количеству знаков, хронометражу видео, количеству фотографий.

Участники размещают работы в социальных сетях с хештегом #ПошливГости_КП: в своих лентах, в официальных сообществах АО «ИД «Комсомольская правда» ФБ, ВК, ОК, Инстаграм, ТикТок, в комментариях к постам с информацией о конкурсе, в группах тематических сообществ.

Жюри определяет 3 (трех) победителей на основании следующих критериев:

- оригинальность работы по форме подачи материала;

- оригинальность содержания работы (авторский контент);

- соответствие работы теме, целям и задачам конкурса.

Победители получат:

1-е место - телефон iPhone11 с объемом памяти 128GB

2-е и 3-е место - беспроводные наушники Apple AirPods 2 с зарядным футляром.

А также - памятные сувениры от «Комсомолки»!

Итоги конкурса будут опубликованы здесь.

Положение о конкурсе здесь.

Ждём ваши работы и удачи!