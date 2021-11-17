Госдума не впустит министров без QR-кодов: «Зря смеетесь! С себя надо начинать"

Во время пленарного заседания Государственной думы РФ. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

«С себя надо начинать», - заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. И обязал всех без исключения членов правительства, входящих в здание на Охотном ряду, предъявлять QR-коды.

Не знаю как члены правительства, но мы журналисты уже давно прежде чем попасть внутрь Государственной Думы проходим обязательное тестирование на Coronavirus. Причём не только те у кого нет прививки, но и привитые представители СМИ регулярно сдают ПЦР.

А сегодня добрались и до высших чинов.

- Вы привиты? - обратился с президиума к Полномочному представителю Правительства в Государственной Думе Александру Синенко Володин.

- Да, - громко и четко, как жених у алтаря ответил Синенко.

- А если бы вы сказали «нет», то пришлось бы вам из зала выйти, а правительство направило бы другого представителя. - Продолжил Володин. А вы зря смеетесь! Правительство законопроект внесло в Госдуму, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. С себя надо начинать!

Тут же, сидя в президиуме спикер обратился к аппарату Госдумы.

- Просьба соответствующие решения принять в рамках пропускной системы с тем, чтобы был QR-код на вход в Думу у тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты.

Напомним, что на пришлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, об обязательных QR-кодах для всех и везде - в общественных заведениях, транспорте, музеях и т.д - подтверждающих иммунитет в коронавирусу (то есть прививках), либо отсутсвие инфекции (72-часовой ПЦР-тест).

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