«Батя, помоги, если можешь!»: россиянин впервые за 20 лет рабства в Казахстане записал видео родным и взмолил о помощи

Уроженец Ярославской области Алексей Котов 20 лет находился в неволе в Казахстане. Фото: YouTube

Короткий ролик-обращение, крик о помощи, утром 17 ноября облетел социальные сети. На видео худощавый мужчина – на лице несмываемый загар, во рту не хватает зубов – в потрепанной одежде-балахоне передает весточку родным. А вокруг – залитая солнцем степь и слышно, как шумит ветер. Человек говорит коротко, только важная информация. Почти речитативом. Бомж что ли – первая мысль, которая возникает при виде мужичка на экране. Но оказывается, не бомж, а раб.

20 лет в неволе

- Мама, папа! Я 20 лет уже в неволе. Помогите, если сможете выбраться из Казахстана, - шепеляво заикается мужчина, теребя в руках какие-то веревки.

А дальше бегло – где находится, чтобы знали, где его искать, имена – его и того, кто все эти годы держал его в рабстве.

– Котов Алексей Александрович, уроженец деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Нахожусь на зимовке Мухтар Карагандинской области, поселок Акжал, Шетский район. Казахстан. Батя, помоги, если можешь…

Кто этот загадочный помощник, который снимал Алексея, пока непонятно. Но он точно есть. В конце видео голос подает какой-то мужчина. Также неясно, почему этот ролик появился только сейчас. И как несчастный попал в рабство. В этой мутной истории будет разбираться полиция. Уже через пару часов после того, как видео- SOS появилось в сети, казахские правоохранители нагрянули на зимовку, арестовали рабовладельцев и возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы человека. По информации департамента полиции Карагандинской области, началось досудебное расследование. Посольство России в Казахстане ведет собственную проверку. На зимовку, где 20 лет удерживали в рабстве Алексея, выехали российские дипломаты.

«Не теряли надежу увидеть Лешу»

Что же касается Алексея Котова, то, как выяснила «КП»-Ярославль», пока он остается в Казахстане, но уже совсем скоро его отправят в Москву, откуда он уже поедет домой. Об этом «Комсомолке» рассказала сестра Алексея Ирина Завардина, которая смогла поговорить с нежданно-негаданно объявившимся братом по телефону. Она готовится в любую минуту сорваться в Москву, чтобы забрать оттуда брата и привезти домой.

Женщина пока в шоке. Трудно осознать, что пропавший 20 лет назад Алексей, наконец, нашелся.

-Мы с ним поговорили по телефону, он только сказал: «Не плачь, скоро увидимся», - рассказала Ирина «КП»-Ярославль» сбивающимся голосом. – Мы с двумя моими сестрами, двумя братьями и родителями все эти долгие годы не теряли надежду вновь увидеть Лешу. И вот, наконец-то, скоро это произойдет.

Как рассказала Ирина, Алексей, которому сейчас 44 года, пропал в 1999 году. Его призвали в армию, направили в Казахстан, где, по окончании службы Алексей остался служить по контракту.

-В последний раз мы видели его в 1997-ом, - сказала женщина. – Леша приезжал на похороны моего мужа. С тех пор вестей от него не было.

В феврале 1999 -го Алексей написал в письмо: рассказал, что его избили и он попал в госпиталь. Через полгода была еще одна весточка. А дальше – тишина.

Помогут, чем смогут

Алексея Котова искали. Семья обращалась в военкомат, где узнали о расформировании воинской части, где тот служил, много раз писали в программу «Жди меня», обращались к гадалкам. Но до полиции почему-то не дошли. Во всяком случае, на вопрос «КП», был ли пропавший брат объявлен в розыск, Ирина ответила уклончиво. Возможно, сказывается шок.

Между тем, освобожденного из рабства Алексея, ждут не только родители, сестры и братья. Ярославские власти готовы помочь ему освоиться дома, где тот так давно не был.

- Чудовищная история! Уже проговорили с Уполномоченным по правам человека Сергеем Бабуркиным. Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами, - написал на своей странице в Instagram врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Известно также, что по возвращении освобожденного из рабства Алексея Котова отправят в санаторий на реабилитацию. Помощь с работой тоже ждать себя не заставит.