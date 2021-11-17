Россияне поддержали появление в стране «отцовского капитала»

60% россиян поддерживают законопроект о выплате материнского капитала отцам-одиночкам Фото: Shutterstock

Правительственная комиссия одобрила законопроект о праве отцов-одиночек на маткапитал. Согласно документу, госвыплаты смогут получать мужчины, имеющие детей от суррогатных матерей. При этом деньги будут выдавать тем отцам, которые детей совместно с женщиной, ставшей их приемной матерью.

Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, что думают россияне об этом нововведении. Мы задали вопрос «А как вы относитесь к такой инициативе?» и узнали доводы опрошенных.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Оказалось, что больше половины респондентов поддерживают введение «отцовского капитала». 60% опрошенных заявили, что все семьи и родители, вне зависимости от пола, должны иметь возможность рассчитывать на государственную помощь.

«Почему и нет, они (отцы детей от сурмам – прим. ред.) тоже занимаются воспитанием детей, всякие ситуации могут случиться», - объясняет свой ответ одна из участниц опроса.

«Конечно, это абсолютно нужный и правильный закон», - соглашается другая.

«Вообще, такое должно было быть с самого начала. Мужчина не человек или не может быть отцом-одиночкой?», - говорит третья.

Однако нашлись и те, кто не согласен с новым законопроектом. 22% респондентов заявили, что они не хотят, чтобы отцы с детьми, рожденными от сурмам, получали маткапитал. Представители этой категории уверены, что если мужчина нашел деньги на суррогатную мать, найдет и на воспитание ребенка.

«Мужчины, имеющие детей от суррогатных матерей, да еще и в обязательном порядке с наличием партнерши-приемной матери этих детей, выглядят довольно сомнительно», - выражает свое мнение один из участников исследования.

«Это вполне нормально, когда мужчина хочет воспитывать своего сына/дочь и быть уверенным в том, что их не заберут. Суррогатное материнство вопреки стереотипам - это не роскошь, огромное количество мужчин теряет в десятки раз больше денег на бракоразводном процессе и алиментах, при этом лишаясь самого дорогого - своего ребенка», - спорит с ним другой.

При этом 18% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на заданный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 5,6 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 60% россиян поддержали идею сокращения рабочего дня в зимнее время

Опрошенные обрадовались возможности отдыхать чуть больше привычного (подробно)