Чем новый любовник Кристины Асмус оказался лучше Гарика Харламова

Избранник Кристины и перспективен, и хорош собой, однако, выбор артистки поддержали далеко не все. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В том, что Кристина Асмус устроила личную жизнь и счастлива после развода, можно не сомневаться. По крайней мере, сама артистка регулярно об этом напоминает, хотя имя избранника предпочитает держать в секрете. Впрочем, в Сети любовника Асмус, который появился ещё в период брака с Гариком Харламовым, уже рассекретили - им оказался 27-летний актёр Роман Евдокимов, с которым звезда играет любовь в иммерсивном шоу «Вернувшиеся».

Избранник Кристины и перспективен, и хорош собой, однако, выбор артистки поддержали далеко не все. Мол, Евдокимов слишком молод (Асмус старше его на шесть лет) и далеко не так успешен, а его любимая привыкла к красивой жизни. Разве может начинающий актер ее обеспечить? Да и какой из 27-летнего мальчишки отец для семилетней дочери Асмус?

А вот эксперты по совместимости уверены: актрисе очень повезло в этих отношениях. Так, по мнению звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, которая верно рассчитала рождение детей у Филиппа Киркорова, бронзу «Евровидения» у Сергея Лазарева и другие события в жизни знаменитостей, Кристина Асмус наконец встретила своего человека.

- Роман Евдокимов родился 4 июня 1994 года – в нумерологии этот день называется «день критической экспертизы», - рассказывает kp.ru Кузденбаева. - Технический расклад даты его рождения - 336 257. 336- носитель знака власти, 257 - знака артистизма. У Романа недостаток единиц в жизненной программе, она одна (норма - 3). Это говорит о том, что идёт нарушение программы рода по отцовской линии, поэтому Роману присущи разбросанность, заниженная самооценка, комплексы и скептицизм. Ему не хватает энергии, из-за чего в течение дня бывают перепады настроения, в поведении даже может проявляться деспотизм. Хотя при этом он талантливый человек, душевный и обладает экстрасенсорными способностями.

По словам нумеролога, Евдокимов - большой мечтатель и фантазёр, и актерскую карьеру он сам себе «намечтал». Но, как написано в жизненной программе, Роман реализуется в профессии после 37 лет и непременно станет богатым.

- Кристина Асмус по нумерологии родилась в «день традиций». Она также носитель знака 358 - артистизма и 336 - власти, - продолжает наш эксперт. – У них с Романом одинаковый технический расклад - 336, то есть они идеально совпадают. Их чувства не были случайными, в нумерологии подобное называется судьбоносной встречей. Они – две половинки одного целого. У Кристины также занижена самооценка, поэтому их отношения с Романом Евдокимовым будут равными и гармоничными, в отличие от союза с Гариком Харламовым, который позволял себе пренебрегать супругой.

Самое примечательное в программе актрисы - три восьмерки: таких женщин в нумерологии называют Госпожой Удачей.

Нумеролог Клара Кузденбаева

- Перед ней открыты все двери, поэтому Кристина Асмус должна построить выдающуюся карьеру, - уверена Клара Кузденбаева. - Три восьмерки, как правило, появляются у детей из богатых семей. Но даже если человек родился в простой семье (как Асмус. - Ред.), он непременно добьётся успеха. Фортуна на ее стороне. А самое интересное, что Роман преумножит этот фарт, ведь воздушные знаки приносят удачу знакам огненным. Сейчас у актрисы хороший год - год десятки, что значит подъем, славу, популярность и рождение детей. В 33 года Кристина может родить мальчика. Эта белая полоса у неё продлится до 37 лет. А в 39 у артистки в программе написан успех, переезд и рождение ребёнка. По раскладу это будет девочка.