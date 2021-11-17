Тоже вернулись из Египта: После загадочной смерти топ-менеджера Мособлгаза с отравлением госпитализирована еще одна семья

В загадочном отравлении семьи топ-менеджера Мособлгаза все больше вопросов. И список пострадавших только растет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В загадочном отравлении семьи топ-менеджера Мособлгаза все больше вопросов. И список пострадавших только растет.

Напомним, как развивались события.

- В понедельник, 15 ноября, топ-менеджер Мособлгаза Владимир К.* (все имена изменены) вместе с женой и двумя пятилетними сыновьями-близнецами вернулся из отпуска в Египте в свой загородный дом в подмосковном Домодедове.

- В тот же день вечером супруги сообщили по телефону родственникам о недомогании. Сказали, что плохо себя чувствуют уже несколько дней, еще с Египта.

- На следующий день семья перестала отвечать на телефонные звонки.

- Двери дома пришлось вскрывать экстренным службам. К тому времени глава семейства был уже мертв. Его жену (женщина работает фармацевтом) и двоих детей госпитализировали в бессознательном состоянии.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЗВОНИЛИ В СКОРУЮ?

- Двухэтажный дом осмотрен криминалистами, - рассказал KP.ru собственный источник в правоохранительных органах. - Все говорит о том, что члены семьи долгое время мучались от рвоты и диареи. Биологические следы есть практически во всех помещениях дома.

Почему взрослые, если дело было совсем худо, не вызвали скорую? Остается только гадать.

Супруга погибшего мужчины и дети до сих пор в реанимации. Опросить 34-летнюю Анну и детей следователи смогут только после того как они пойдут на поправку.

Тем временем тело Владимира отправлено на вскрытие. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление, но чем конкретно - станет известно после того как эксперты завершат лабораторные исследования.

С точностью можно сказать только одно, пельмени и алкогольные напитки, которые нашли в коттедже - ни при чем. То, что семья отравилась еще на территории Египта, косвенно подтверждает активированная страховка одного из детей.

- Симптомы отравления первыми почувствовали дети. Еще в отеле Египта им была оказана медицинская помощь, - добавил источник KP.ru.

По одной из версий, отравиться обе семьи могли египетскими витаминами или БАДами. Два пузырька с неизвестным препаратом были обнаружены в доме К. Фото: ГСУ СКР по Московской области

НАШЛИ ЗАГАДОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Еще один факт в пользу египетского источника отравления - госпитализация с похожими симптомами еще одной семьи.

- Это супружеская пара, близкие друзья семьи К. Уже установлено, что они отдыхали вместе - в те же даты в том же отеле. В Москву вернулись одним рейсом. Те мужчина и женщина госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, - сообщил источник сайта KP.ru.

Итого на сегодняшний день на счету загадочного египетского отравления - один погибший и пятеро пострадавших, двое из которых дети.

По одной из версий, отравиться обе семьи могли египетскими витаминами или БАДами. Два пузырька с неизвестным препаратом были обнаружены в доме К. Сейчас таблетки, которые (судя по этикеткам) явно произведены не в России, изучают эксперты.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области. - Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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