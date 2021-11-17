Гибель топ-менеджера «Мособлгаза»: детям стало плохо еще на отдыхе в Египте

После отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза» следователи проверяют кальян и алкоголь, который нашли в доме погибшего Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Десять дней семья К.* наслаждалась «ол-инклюзив» на побережье Красного моря. 34-летние муж с женой — Владимир* и Марина*, а также два их сына-близнеца (по пять лет) прилетели из Египта в понедельник, 15 ноября. Впереди были несколько дней отпуска, можно было перестроиться после солнечного курорта на хмурое московское небо. Но размеренные планы на жизнь вмиг рухнули.

Владимира К. нашли мертвым днем 16 ноября. Семья жила в коттеджном поселке «Сиеста Южная» в деревне Вахромеево в Домодедовском округе — полчаса от Москвы на машине. Владимир* был топ-менеджером «Мособлгаза».

После отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза» следователи проверяют кальян и алкоголь, который нашли в доме погибшего. Фото: ГСУ СКР по Московской области

— Первичный осмотр показал, что на теле нет следов насилия. Это может свидетельствовать о том, что причина смерти вызвана отравлением или болезнью. Однако последнюю версию быстро отмели, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Почему следователи считают, что виноват какой-то продукт? Потому что вместе с Владимиром* в доме нашли без сознания его супругу — она инженер в компании, которая продает реагенты и продукцию для медицинских исследований, — и двоих детей. Всех срочно госпитализировали в клинику.

Десять дней семья К.* наслаждалась «ол-инклюзив» на побережье Красного моря. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников. Один из детей пришел в себя. Он рассказал врачам, что накануне семья вернулась Египта. Первые признаки недомогания появились у детей еще на отдыхе — рвота. Затем плохо стало родителям, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Сейчас из дома семьи криминалисты изымают все продукты. Как стало известно kp.ru, в перечне изъятого бутылки дорогого виски и вермута, две пачки пельменей, кальян и курительный табак. Табак, кальян и алкоголь привезли из поездки. Только вряд ли набор из «дьюти фри» причастен к отравлению, так как пострадали в том числе дети.

Владимира К. нашли мертвым днем 16 ноября. Семья жила в коттеджном поселке «Сиеста Южная» в деревне Вахромеево в Домодедовском округе — полчаса от Москвы на машине. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока уголовного дела нет. Следователи ищут любые зацепки, которые помогут разгадать причину смерти мужчины и недомогания его семьи. Вероятно, свет на ситуацию прольет судмедэкспертиза, которая установит, отчего погиб топ-менеджер «Мособлгаза». Для этого берут кровь на анализ, изучают состояние внутренних органов. Не исключено, что в будущем подмосковным следователям придется делать запросы коллегам в Египет или опрашивать администрацию отеля.

* Имена изменены

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