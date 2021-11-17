Рассекреченный Виктор Пелевин живет на берегу Сиамского залива в трехзвездочном отеле за 3000 рублей в сутки

Пелевин живет в солнечном Таиланде. Фото: Instagram.com

Пока беженцы со всех стран продолжают штурмовать КПП на границе с Польшей, а Россия все так же ювелирно усмиряет бушующих Армению и Азербайджан, случилось немыслимое историческое событие. Самого загадочного писателя современности Виктора Пелевина поймали за руку. Он так сильно не хотел этого и так долго скрывался, что даже начал проговариваться в литературных произведениях, где его можно попробовать поискать.

Журналисты портала Mash опубликовали расследование, результат которого потрясает — на фото и видео мы видим живого Виктора Пелевина, десятилетиями не появлявшегося на публике. Хорошо, скажем так, похожего на писателя почти полностью человека. И живет он в солнечном Таиланде.

Именно в эту азиатскую страну, которую так часто выбирают для отвязного отдыха или, наоборот, просветления российские граждане, привели гражданских сыщиков данные перелетов человека по имени Виктор Олегович Пелевин 1962 г.р. Описание местности, которую, вероятно, наблюдает писатель, нашли в предпоследнем романе автора «Непобедимое солнце». Удалось установить и отель, где живет автор. Звонок на ресепшн подтвердил догадки — некто Victor Pelevin и правда живет там. Но трубку он брать не стал. Что предсказуемо.

Фото: скриншот с видео MASH

Тогда, чтобы читатель поверил, расследователи подождали, пока писатель вернется в бунгало, и сняли его со спины. Вроде похож: весь в темном, рюкзак, едва заметная проплешина. А затем — в городе по время прогулки по рынку — нагло анфас. С рюкзаком, в сандалиях и с маской на подбородке похожий на Пелевина мужчина в зеркальных очках разве что не улыбается в камеру.

Фото: Instagram.com

«КП» пошла дальше и вычислила отель, который подходит под описание — его вывеска мелькает на видео идущего в бунгало, подобно неторопливому саядо, Пелевина. Это Malibu Koh Samui Resort & Beach Club. Трехзвездочный, но очень приличный отель на острове Самуи.

Фото: Instagram.com

Райское местечко находится прямо на побережье Сиамского залива на живописной территории тропиков, имеет песчаный пляж, бассейны и ресторан на открытом воздухе.

Рядом с отелем есть огромное озеро, несколько напоминаний о европейской жизни — крупный молл, кофейня Старбакс, Макдональдс, пара итальянских ресторанов — а еще два буддийских храма и даже стадион, где можно посмотреть тайский бокс. Аэропорт Самуи расположен в восьми километрах.

КАРТА

Цены в отеле весьма гуманные — за просторный номер возьмут порядка 3000 рублей в сутки.

В общем-то в Подмосковье есть комплексы с более заурядными номерами в 10 раз дороже, а на Золотом кольце — и подавно. Видимо, современного классика привлекла возможность жить в красивейшем месте с отличным обслуживанием долго и не слишком затратно (чуть больше 1 миллиона рублей в год, что при гонорарах выпускающего по книге в год Пелевина — весьма гуманно).

Фото: Instagram.com

Конечно, все это можно считать очередной акцией пиара (как вброс фото с загранпаспорта, неожиданно всплывшее в преддверии выхода последнего романа Пелевина), тонкой мистификацией или виртуозным сговором писателя и портала расследователей — слишком уж нарочито смотрит он в объектив во время съемки, да и маску стянул с лица почему-то только он один на том снимке: лица всех вокруг закрыты. А разговоров с «респешеном отеля» можно записать, сидя в соседних комнатах с женой, сколько угодно. А можно — безусловной удачей журналистов.

В общем, поди разбери, где в современном мире грамотная постановка, а где настоящий Пелевин, что так долго улиткой ускользает от СМИ, реальности и окружающего безумия. Возможно прямо сейчас, спешно срулив из означенного отеля и прилетев на родину, Виктор Олегович варит пельмени на кухне одной из двух своих квартир в Чертаново и потешается над волной, которую снова поднял взмахом брови, документируя происходящее в блокнотик. Так высший разум Маниту (бог алгонкинских индейцев) в романе SNUFF ускользал «сам от себя в грядущее уже столько миллионов лет». Тем временем, отель, где Виктор Олегович появился ради случайной фотосессии, уже наверняка судорожно бронируют адепты ВП или новые пинкертоны.

Как он сам нас учил, «главный вопрос, который ставит перед нами будущее — это кого туда пустить». Очевидно, что собственное будущее писатель давно определил как бесконтактную среду с максимальным минимумом узнающих его людей. Заметьте, это случилось задолго до пандемии.