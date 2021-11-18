Мужчины стали пить чаще, а женщины реже: ученые выяснили, как эпидемия COVID-19 повлияла на употребление алкоголя в России

Любители спиртного с началом пандемии стали налегать на нее еще сильнее. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совсем скоро, в декабре, исполнится два года с момента знакомства человечества с коронавирусом SARS-CoV-2. Во всем мире уже накопилось немало наблюдений и данных о том, как пандемия COVID-19 повлияла на самые разные стороны нашей жизни. Какое место в ней в лихие ковидные времена стал занимать алкоголь? Изменились ли частота и объем возлияний по сравнению с периодом д.н.э., что теперь актуально расшифровывать «до начала эпидемии»? Этими вопросами задались ученые разных стран мира, был разработан международный опросник и проведены соответствующие исследования.

В России одной из площадок для опросов - строго по научной методике! - стал сайт kp.ru, который посещают более 6 млн человек в сутки. Организаторами исследования выступили Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Сеченовский университет и Московский государственный психолого-педагогический университет. Сбор данных проводился с мая по июнь 2020 г. Затем эксперты обработали, проанализировали полученную информацию и опубликовали научную работу под названием «Изменения особенностей потребления алкоголя в Российской Федерации в первые месяцы пандемии COVID-19». Что же выяснили ученые?

У ЛЮБИТЕЛЕЙ СПИРТНОГО ТЯГА К БУТЫЛКЕ УСИЛИЛАСЬ, У МАЛОПЬЮЩИХ - ОСЛАБЕЛА

Как гласит народная мудрость, во время социально-экономических потрясений бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче. Похожий эффект обнаружился и с употреблением алкоголя во время пандемии COVID-19. Граждане, которые и прежде «принимали на грудь» в больших количествах - по медицинским меркам это 60 и более граммов в пересчете на этанол (180 г водки, или 1,5 пива, или 0,5 л вина в сутки) - чаще признавались, что стали налегать на спиртное еще сильнее. А многие из тех, кто и в «мирное время» был малопьющим, с началом эпидемии сократили возлияния.

Однако исследователи решили копнуть глубже и проанализировать: как изменилась тяга к алкоголю в зависимости от пола и возраста. Выяснилось вот что:

- Частота распития спиртного после начала эпидемии увеличилась у каждого третьего мужчины (об этом сообщили 32,6% опрошенных). О сокращении количества встреч с алкоголем заявили 23,5% участников опроса. То есть представители мужского пола чаще повышали число прикладываний к бутылке, чем снижали его.

- А вот почти каждая третья женщина стала поднимать бокал реже. Более 27% дам отметили, что сократили частоту употребления алкоголя. Увеличился этот показатель у меньшего количества (около 23%).

- Объем возлияний за один раз сократили около 25% представителей мужского пола и примерно 23% представительниц женского. Увеличился такой показатель у 17,5% и 1,9% соответственно. То есть выпивать за один присест большинство стали либо меньше, либо продолжили в том же количестве - независимо от пола.

- Если говорить о возрасте, то наиболее заметно взаимоотношения с алкоголем изменились у парней и девушек 18-29 лет. Представители этой возрастной категории чаще других сообщали, что снизили дозу спиртного, выпиваемого за один раз.

ЧТО ЕЩЕ ВЫЯСНИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Авторы научной работы сделали еще несколько показательных выводов:

- люди, которые во время эпидемии столкнулись с наиболее ощутимыми изменениями в профессиональной и финансовой сфере, чаще признавались, что увеличили количество приемов алкоголя. При этом объем «принятия на грудь» за один раз у них чаще уменьшался, чем рос;

- восприятие эпидемии как сильного стресса тоже обернулось повышением частоты возлияний. Тот же эффект дало введение серьезных ограничений в общественной жизни (самоизоляция, карантин для контактных лиц, отмена массовых мероприятий и т. п.);

- как ни странно, но конкретно изменение среднего месячного дохода - как всей семьи, так и ее отдельных членов, а также уровень образования и размер населенного пункта (город-миллионник или сельское поселение) не привели к существенным подвижкам в отношении к алкоголю. Эти факторы практически не изменили частоту и масштабы его употребления.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Прокомментировать результаты исследования мы попросили одного из его организаторов и авторов научной работы, эксперта Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Артема Гиля.

- Артем, если сравнить, как менялось употребление алкоголя в периоды социально-экономических потрясений в новейшей истории нашей страны и в первые месяцы пандемии COVID-19 - есть ли заметные отличия?

- Да, больше всего нас поразил вот какой факт. Если брать все население России, то в целом употребление алкоголя в первые месяцы пандемии снизилось. Это, пожалуй, основное отличие кризиса, связанного с COVID-19, от других масштабных социальных и экономических кризисов, которые происходили в нашей стране в последние тридцать лет. Например, кризис первой половины 90-х годов и дефолт 1998 года сопровождались совокупным ростом потребления алкоголя в стране. Но важно иметь в виду, что в нашем исследовании идет речь только о первых месяцах пандемии ковида.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ НА СТРЕСС

- Как бы вы объяснили: почему многие мужчины после прихода коронавируса в нашу жизнь стали выпивать чаще, а женщины, наоборот, реже?

- Вероятно, это связано с гендерными особенностями реакций на стресс и способами справиться с ним, более привычными для того или иного пола. У нас в стране и в предыдущие кризисные периоды рост употребления алкоголя всегда был более выражен среди мужчин, чем среди женщин. Когда возникают проблемы, вызванные кризисом: снижение доходов или потеря работы, ограничения в повседневной жизни и связанный с этим стресс, мужчины чаще избирают наиболее простой способ «избавиться» от трудностей и переживаний - алкоголь. А вот для многих женщин в тех же ситуациях более характерны другие реакции: мобилизация, усиление самодисциплины и как следствие снижение употребления алкоголя.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Кроме того, часть мужского населения и в меньшей степени женского могли расценивать переход на дистанционную работу и период самоизоляции как своего рода праздничные дни. А в нашей стране в период праздников, особенно когда они длительные (как новогодние каникулы, например), всегда регистрируется выраженный рост потребления алкоголя.

- Почему, на ваш взгляд, разовые дозы алкоголя снизились у всех, и при этом у молодежи заметнее всего?

- Это достаточно неожиданная и интересная находка. Нужно собирать дополнительные данные, чтобы объяснить ее. Могу предположить, что это может быть особенностью реакции на растянутый во времени стресс: весь выпиваемый алкоголь начинает распределяться во времени более равномерно, что отражается на увеличении частоты распития спиртных напитков при снижении объема разовых порций. Молодежь, в свою очередь, в условиях общего падения экономики, роста безработицы, снижения доходов могла в наибольшей степени лишаться средств на покупку алкоголя.

- Еще в вашем исследовании отмечено, что многие люди стали реже «принимать на грудь» в больших количествах. Это потому, что стало меньше вечеринок, походов в гости из-за самоизоляции?

- С одной стороны, у многих в первые месяцы пандемии снизились доходы, и часто покупать большое количество алкоголя стало сложнее. С другой стороны, действительно из-за введенных ограничений стало меньше социальных контактов, во время которых чаще всего спиртное льется рекой: походов в ночные клубы, бары, застолий, вечеринок и т. п.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Исследования продолжаются

- Мы продолжаем изучать изменение образа жизни людей в период пандемии и сейчас проводим новый онлайн-опрос. Его задача - выяснить, как повлияли недавние нерабочие дни (с 30 октября по 8 ноября 2021 года или дольше в зависимости от региона) на употребление алкоголя и табака, - рассказывает Артем Гиль.

Приглашаем всех желающих присоединиться, «Комсомолка» расскажет о результатах.