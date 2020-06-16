Опрос «КП»: как повлиял коронавирус на частоту употребление алкоголя в России?

Считается, что во время эпидемии, самоизоляции и связанных с этим стрессов люди начинают чаще употреблять алкоголь. В том числе с его помощью «развеивают скуку», как это бывает в период долгих зимних праздников. Насколько оправданны такие представления?

«Комсомольская правда» совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Сеченовским университетом и Техническим университетом Дрездена проводит опрос. Столкнулись ли вы с какими-либо ограничениями в повседневной жизни в результате мер, принятых для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции? Воспринимали ли вы ситуацию, связанную с распространением COVID-19, как стрессовую? Стали ли вы употреблять алкоголь реже или чаще в период пандемии?

Предлагаем вам ответить на вопросы нашей анкеты. Результаты опроса помогут оценить влияние пандемии на различные аспекты жизни людей и разработать рекомендации по профилактике неинфекционных заболеваний в периоды развития эпидемий.

Пройти опрос можно по ссылке.

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