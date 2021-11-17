Bellingcat* провела свое расследование дела о 33 «вагнеровцах». Так чья это была операция и кто ее сорвал

История с захватом летом 2020-го наших граждан в Минске – дело рук украинских спецслужб Фото: Кадр видео

Горячее лето 2020-го

То, что у меня, спецкора «КП» более года назад уместилось в один газетный разворот, расследователи Bellingсat* умудрились растянуть на две части. И фактически подтвердили версию российских спецслужб, которая впервые была озвучена на страницах «Комсомолки». Британское издание, которое связывают с западными разведками, наконец рассказало, что произошло в Минске летом прошлого года.

Напомню, накануне президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых Александр Лукашенко с подачи своего председателя КГБ назвал участниками ЧВК «Вагнер» и обвинил в подготовке провокаций. Украина моментально прислала запрос на выдачу этих задержанных с пофамильными списками - дескать, они воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. Над нашими гражданами нависла угроза показательного судилища в Киеве. А в это время российские спецслужбы срочно выясняли, что это за люди, и как они там оказались. Первые данные по спецканалам были переданы в Минск, и спустя несколько дней «вагнеровцев» отпустили, они вернулись домой.

«Комсомолка» первая написала о том, что россиян выманили в Белоруссию в результате хитроумной спецоперации. Украинские спецы убедили их, что в составе некой частной военной компании они полетят в Венесуэлу охранять объекты «Роснефти». Из России тогда рейсов не было из-за ковидных ограничений. Поэтому Белоруссия стала транзитной точкой. Однако в Минске что-то пошло не так, и на группу крепких парней обратили внимание местные силовики.

Накануне президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых назвали участниками ЧВК «Вагнер» и обвинил в подготовке провокаций. Фото: Кадр видео

Что по фактам

Поначалу на Украине (да и в России тоже) многие скептически отнеслись к этой версии. Однако затем детали начали просачиваться. И в Киеве упор делался на то, что информацию об операции в Москву слил кто-то из окружения Владимира Зеленского. Лишь благодаря ему комбинация была раскрыта.

Bellingcat и болгарский журналист-авантюрист Христо Грозев целый год кормили свою аудиторию «завтраками», обещая сорвать все покрова и назвать фамилию предателя. И вот, долгожданная премьера в двух частях. Что же мы видим?

Для воплощения своих замыслов украинские спецслужбы создали фиктивную ЧВК «Мар», в которую набирали бывших ополченцев Донбасса. Объявление о наборе в компанию давалось просто через «Авито» (как я и писал больше года назад, а надо мной посмеивались).

Утонув в потоке соискателей, вербовщики выделили одного – Артема Миляева (позывной «Шаман»), который и занялся подбором команды (как и писала «КП»).

Деньги на расходы «Шаману» передавались через посредников в Россию и клались через платежные системы

Вербовщики связывались с кандидатами с поддельных сирийских, а затем венесуэльских номеров, вербуя охранников на объекты «Роснефти» (как и писала «КП»).

Деньги на расходы «Шаману» передавались через посредников в Россию и клались через платежные системы (банкоматы, я публиковал фото этого процесса).

120 человек, подобранных Миляевым, решено было разделить на несколько отрядов, которые должны были отправиться в Белоруссию по очереди. Хотя Украину интересовала только первая группа (на вторую для достоверности уже были куплены билеты, а пятая должна была якобы отправиться по морю – как и писала «КП»).

Билеты из Минска в транзитный Стамбул эсбэушники покупали через украинского туроператора (этот факт в моей публикации в прошлом году стал причиной для множества подколок – ну не могут же разведчики так тупо проколоться!).

Билеты из Минска в транзитный Стамбул эсбэушники покупали через украинского туроператора

Самолет с «вагнеровцами» предполагалось посадить в Киеве после того, как он окажется в украинском воздушном пространстве. Рассматривались варианты «больного" на борту, которому срочно нужна помощь, или террористическая угроза (как и писала «КП»).

Зеленский узнал об операции за полтора месяца до ее начала и «в целом одобрил план» (весьма показательно).

За день до старта операции глава главного управления разведки Украины и замдиректора СБУ не смогли попасть к Зеленскому. Накануне тот договорился с Россией о перемирии в Донбассе с 27 июля, и, конечно, захват 33 россиян поставил бы под угрозу режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить день захвата 33 «вагнеровцев" на неделю. Но из-за проблем с билетами, отсрочка составила 5 дней (это измышления авторов, которые признаются, что подтвердить их не могут).

Но тут что то пошло не так. 29 июля «33 богатырей» внезапно арестовывают в Минске. 30 июля СБУ передает данные на задержанных (вот откуда в нашей истории появляются участники ЧВК «Вагнер», вы наверняка задавались этим вопросом).

Вывод. К срыву спецоперации привела задержка отъезда бывших ополченцев из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе. Занавес.

Украинские спецы убедили "вагнеровцев", что в составе некой частной военной компании они полетят в Венесуэлу охранять объекты «Роснефти».

А был ли предатель?

А что есть у Bellingcat, чего бы не публиковалось ранее в «Комсомолке"? Записи разговоров вербовщиков, оригиналы анкет соискателей, автобиографии, написанные от руки… В общем – материалы оперативной разработки, которыми с авторами несомненно поделились сотрудники украинских и западных спецслужб. Как это сделали российские контрразведчики еще год назад, поделившись своими материалами с "КП".

Чего нет у Bellingcat, так это хоть малейшего упоминания об иностранном участии в этой операции. А между тем, по данным российских спецслужб, всю эту затею от начала до конца курировало Центральное разведуправление США. Конкретно - резиденты ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймс Сковин и Браен Томас О’Берн.

В сентябре, к слову, свое расследование на ту же тему и с той же фактурой показал американский телеканал CNN. Только он не постеснялся упомянуть о причастности ЦРУ к операции. Которое знало о готовящемся акте воздушного пиратства задолго до того, как об этом доложили Зеленскому. И тем не менее, фактически президент Украины санкционировал «захват самолета» - ведь именно так на Западе и в Киеве назвали посадку лайнера с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в Минске. И обложили Белоруссию санкциями, к которым присоединилась и Украина.

А где фамилия украинского «крота», сдавшего всю операцию? Да не было никакого «крота». У Киева еще был шанс выдернуть этих «33 богатырей» из Минска даже после их задержания белорусским КГБ. Но на упреждение сработала российская контрразведка, которая быстро и качественно распутала этот клубок, назвав едва ли не пофамильно всех, кто причастен к первому в истории акту государственного пранка.

*Организация, признанная иностранным агентом

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