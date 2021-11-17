В США вынесли приговор «шаману», участвовавшему в штурме Капитолия

Джейкоб Энтони Ченсли, известный как шаман QAnon. Фото: REUTERS

Суд Вашингтона вынес приговор самому, пожалуй, яркому участнику штурма Капитолия 6 января. Речь о Джейкобе Энтони Ченсли, известному как шаман QAnon — его снимки в большой меховой шапке с рогами обошли все мировые СМИ. Судья приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Такой большой срок «внутреннему террористу» объясняется тем, что обвинение представило его одним из лидеров людей, штурмовавших Капитолий, настоящим символом «варварской толпы», которая угрожала американской демократии. Впрочем, статья о внутреннем терроризме предусматривает и более суровое наказание.

Вероятно, свою роль сыграло чистосердечное признание вины со стороны Ченсли.

- Да, я нарушил закон и осознаю это. Я беру всю ответственность на себя, - заявил мужчина во время своего последнего слова. - Когда я думаю, что могу получить 20 лет тюрьмы, от этих мыслей, кажется, появились седые волосы. Не только на голове, но и на груди, и на руках.

Кроме того, шаман QAnon заявил, что разочаровался в Трампе, возвращение которого в Белый дом он добивался. Дело в том, что у теперь уже бывшего президента США была возможность помиловать Джейкоба Энтони Ченсли и его единомышленников — на будущее, так сказать. Но делать этого, оставляя должность №1, Трамп не стал.

Стоит отметить, что, пока Ченсли был под стражей во время процесса, у него успели диагностировать шизофрению, биполярное расстройство и депрессию.

Напомним, 6 января несколько тысяч сторонников Дональда Трампа, не согласных с итогами голосования на президентских выборах, собрались в Вашингтоне, где на совместном заседании Палаты представителей и Сената должны были утвердить итоги народного волеизъявления. Разгоряченные речью Трампа, который не смирился с поражением, люди направились к зданию Капитолия. Охрана законодателей оказалась не на высоте, и протестующие смогли прорваться внутрь. Конгрессмены и сенаторы были вынуждены прервать заседание и эвакуироваться, а сторонники Трампа с удовольствием позировали в зале заседаний и кабинетах вашингтонских шишек. Собственно, по сделанным тогда фотографиям весь мир и запомнил Ченсли, который был в первых рядах протестующих.

Позже власти назвали случившееся «актом внутреннего терроризма» и взялись выискивать по всей стране участников штурма, чтобы привлечь их к ответственности. Процесс против Ченсли стал одним из самых показательных в этом ряду.

Джейкоб Энтони Ченсли — один из самых ярких сторонников распространившейся в последние годы в США теории заговора QAnon. Она гласит, что Трамп ведет строго засекреченную борьбу против захвативших власть в мире миллиардеров-педофилов. И если это не кажется вам слишком невероятным, то пару недель назад сторонники QAnon на полном серьезе собрались в Далласе, где ждали воскрешения Джон Кеннеди-младшего — сына убитого президента страны. Он должен помочь Трампу в его битве с извращенцами.