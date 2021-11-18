В администрации Байдена появится первый «русский»

Байден все формирует и формирует свою администрацию Фото: REUTERS

Уже почти год действующий президент США Джо Байден все формирует и формирует свою администрацию.

В очередном списке кандидатур на утверждение значится имя Димитрия Куснезова (Dimitry Kusnezov). С высокой долей вероятности можно утверждать, что предки этого человека носили фамилию Кузнецов.

Байден планирует назначить Куснезова заместителем главы Министерства внутренней безопасности, который будет отвечать за науку и технологии.

В документе приводится краткая биографическая справка номинанта.

Куснезов – известный в мире физик-теоретик, занимающий сейчас солидный пост в Министерстве энергетики США, где курирует технологии, связанные с искусственным интеллектом. Закончил с отличием Калифорнийский университет в Беркли, степень доктора наук получил в Принстоне. Является профессором теоретической физики Йельского университета.

Ни в одной его биографии, в том числе и той, что размещена на официальном сайте американского Минэнерго, нет никаких указаний на место его рождения.

Но kp.ru удалось найти указание на то, что отцом господина Димитрия Куснезова является Никита Куснезов, скончавшийся в возрасте 78 лет в 2005 году в Калифорнии.

В некрологе, размещенном в еженедельнике Palo Alto Weekly, сообщается, что «Никита Куснезов родился в Харькове при советской власти. И когда нацисты вторглись на Украину, он был отправлен в расположенный на территории оккупированной Чехословакии трудовой лагерь, … После окончания войны вместе с матерью уехал в Германию, чтобы спастись от советской власти».

В 1950 году Никита Куснезов оказался в Америке, где стал ученым. В браке у него родились сын Димитрий и дочери Ирина и Валери.

Ранее Байден назначил шефом протокола Белого дома уроженку Казахстана Асель Робертс, носившую до брака фамилию Толенова. Еще одна казашка, выпускница МГУ Сауле Омарова номинирована на пост главы управления валютного контроля при Минфине США.