Операцию по 33 «вагнеровцам» профукало ЦРУ

В июле 2020 года власти Белоруссии показали видеоролик о задержании 33 российских граждан.

Давайте я вам расскажу, почему вывод британских расследователей о том, что к срыву спецоперации привела задержка отъезда «вагнеровцев» из Минска, которая произошла после совещания у Зеленского 24 июля – это полная ерунда. И именно поэтому в публикации ни слова не говорится об участии ЦРУ во всей этой провокации.

Об этом мне еще в прошлом году рассказали представители российских спецслужб и не доверять им у меня нет никаких оснований. Тем более, после того, как и публикация Bellingcat* совпала с моими фактами в мельчайших деталях. Итак, именно кураторы ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймс Сковин и Браен Томас О’Берн отменили вариант с посадкой самолета с россиянами в Киеве. Вот мой диалог с людьми, которые распутывали этот клубок:

- На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель - внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул.

Кураторы ЦРУ в Киеве: Тимоти Джеймс Сковин (справа) и Браен Томас О’Берн (слева).

- В украинских СМИ сообщалось, что после вылета лайнера с россиянами на борту его предполагалось посадить на одном из аэродромов Украины. Журналистские версии разнились - украинский агент в самолете должен был изобразить из себя то ли больного, которому резко стало плохо, то ли террориста.

- Такие варианты обсуждались в кабинетах СБУ, но только на начальном этапе. Уже весной 2020 года было принято решение затаскивать группу условных «вагнеровцев» в Минск и руками спецслужб Белоруссии их задерживать. Напомню, что в момент пересечения границы с Белоруссией поздно ночью 24 июля билеты всех 33 граждан России с первоначальной датой вылета утром 25 июля из Минска были отменены, о чем члены группы не знали.

- На Украине некоторые склонны считать, что операция провалилась из-за предательства. Якобы на совещании у Зеленского 24 июля было принято решение о переносе операции, которая в итоге потерпела фиаско...

- Возможно, 24 июля у Зеленского и было какое-то совещание. Может быть, даже и по этой теме. Только напомню, что бронь на билеты по маршруту «Минск-Стамбул» для всех 33 россиян с датой вылета 25 июля была отменена из Киева еще 20 июля! То есть, за четыре дня до 24 числа организаторы акции исходили из того, что все граждане России останутся в Белоруссии, а потом окажутся на Украине.

- Как вы сами оцениваете эту операцию?

- Операции в разведке и контрразведке – это не фигурное катание или художественная гимнастика, где оценивается исполнение сложных элементов. Тут успешность или провал оцениваются по конечному результату. Надо, как в хоккее, смотреть на табло. А на нем мы сегодня видим, что российские граждане находятся на Родине. Что это, если не провал ЦРУ и их украинских партнеров?

То есть и выводы Временной следственной комиссии Верховной Рады, и совпадающие с ней выводы британцев – это попытка выгородить участие ЦРУ, которое, собственно, и профукало операцию. Оставив отдуваться своих украинских партнеров. *Организация, признанная иностранным агентом

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