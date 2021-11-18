Экс-министру Поморья дали 5 лет за развращение малолетних

Не понятно, как получил назначение на должность в Архангельской области бывший и. о. министра образования Юрий Гнедышев. Он признан судом виновным в совершении развратных действий в отношении сразу двух несовершеннолетних и распространении порнографических материалов в сети.

Прокурор просила дать извращенцу 8 лет, но в итоге он получил 5 лет 1 месяц лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

- По версии следствия, подсудимый в 2019 году через специально созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Девочки жили в разных регионах России, и их родители практически одновременно написали заявление в полицию.

Никто в окружении Гнедышева не верил в его вину, но в ходе первого допроса подследственный признал свою вину.

Родителям надо внимательнее относиться к тому, чем занимаются их дети на дистанте. Ведь Гнедышев на протяжении многих лет был учителем, а затем директором школы Северодвинска, а затем около трех лет замминистром образования региона.