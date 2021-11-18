«Я не против» Хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух не исключил участия Моргенштерна в проекте

Илья Авербух не исключил участия Моргенштерна в проекте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире Первого канала продолжается проект «Ледниковый период». И чем дальше заходит шоу, чем выше интерес аудитории к нему, тем более смелые идеи посещают продюсеров проекта. Мы уже писали о том, что в проекте вскоре могут появиться сестры Аверины. А на съемках восьмого выпуска было практически анонсировано еще одно громкое имя.

- Моргенштерн? Я не против участия Моргенштерна в шоу людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее, - ответил за кулисами на прямой вопрос по поводу скандального рэпера хореограф и продюсер Илья Авербух. - Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом журналисты, конечно, поинтересовались на счет мата, который может прорваться на экраны в результате эпатажных выходок Алишера Моргенштерна.

- Ледовая лексика — и так цензурная, - подчеркнул Авербух, обсуждая вопрос введения цензурирования.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.50