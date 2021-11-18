Самые яркие кадры "Красы России-2021": Дефиле в бикини, горячие танцы с Реввой и главная красавица страны в драгоценной короне

В Сочи выбрали самую красивую девушку страны по версии конкурса "Краса России". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысяча претенденток из всех уголков России, 50 вышедших на сцену финалисток, затем ТОП-12 и, наконец, одна-единственная победительница: после нескольких месяцев подготовки в Сочи выбрали самую красивую девушку страны. Новая "Краса России" - 19-летняя Екатерина Вельмакина из Подмосковья. У нее точеная фигура - 80-60-90 при росте 180 см и прекрасные вокальные данные, а теперь еще - приз в 2 миллиона рублей и корона из серебра с позолотой, украшенная полудрагоценными камнями (см. «Справка КП»). Впрочем, уже через год это произведение ювелирного искусства придется отдать следующей победительнице.

- Спасибо огромное за вашу веру. Это было сложно, но все получилось. Хочу выразить огромную благодарность нашему лучшему режиссеру. Это было нереальное шоу. Всех люблю! – растроганно призналась Екатерина Вельмакина.

Титул "Краса России 2021" присудили 19-летней Екатерине Вельмакиной из Подмосковья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Катя покорила жюри не только красотой, но и вокальным талантом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурс "Краса России", который является одним из старейших в стране, прошел уже в 27 раз. Каждый год праздник грации и красоты посвящается одной социальной проблеме. Так, в этом году тематикой конкурса стала борьба добра и зла, а именно экологичной жизни против роботизации. Оформили актуальную повестку с фантазией: на сцене развернулось потрясающее шоу "Киберпанк и воины света" - участницы в воздушных платьях "боролись" с роботами в зеркальных костюмах. И на этот раз красота, как и положено, спасла мир.

Конкурс "Краса России" проводится с 1995 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сцене всепобеждающая красота сражалась с силами зла и победила. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не обошлось и без традиционных дефиле: девушки вышагивали в вечерних туалетах, а ближе к финалу сбросили все лишнее и появились перед зрителями в роскошных бикини, украшенных стразами. Самые талантливые пели, танцевали и летали над сценой с акробатическими трюками, а главным подарком участницам стал совместный номер с главным мачо шоу-бизнеса Александром Реввой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечерние платья финалистки продемонстрировали под песню Александра Реввы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появился на сцене и Рыжий "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов, правда, петь ему не пришлось. Оказалось, конкурсанткам он... коллега.

- В далеком 1988 году, когда мне было 18 лет и я работал моделью, мне пришлось побывать на первом конкурсе "Мисс Сочи", - рассказал певец. - И мы с моим другом художником Андреем Бартеневым, которого вы все наверняка знаете, решили, что надо бы расшевелить это действо - как-то скучно оно проходило. Взяли и нарядили меня в женское платье. И что бы вы думали? Я выиграл приз зрительских симпатий!

Андрей Григорьев-Апполонов разоткровенничался на сцене. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А на этот раз мисс зрительских симпатий выбирали читатели сайта kp.ru, и больше всего голосов набрала 21-летняя Милена Балашова из Нижнего Новгорода. Тоненькая Милена (ее параметры 80-59-89 при росте 172 см) получила диплом учителя начальных классов, но уже много лет работает моделью – ее можно увидеть в рекламе косметики, бутиков женской одежды и модных брендов, в том числе Christian Dior. Про себя говорит, что любит животных и путешествия, а еще… вкусно поесть – с такой-то фигурой это просто фантастика! Кстати, для Милены, которая пропадает в разъездах между странами и континентами, этот конкурс красоты стал дебютным.

КСТАТИ

Кто еще получил награды

Первая вице-мисс "Краса России-2021" - Дания Шарипова из Татарстана. 21 год, рост 174, параметры 80-58-88.

Первая вице-мисс "Краса России-2021" - Дания Шарипова, Татарстан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Юная Краса России" - Дарья Ченубытова из Ижевска. 17 лет, рост 172, параметры 91-65-96.

"Юной Красой России" выбрали Дарью Ченубытову, Ижевск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Мисс Комсомольская правда" - Милена Балашова, Нижний Новгород Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА "КП"

Победительница «Красы России-2021» Екатерина Вельмакина родилась и выросла в подмосковном Егорьевске – небольшом городке на 70 тысяч жителей. Конкурсы красоты штурмует не впервые: так, в этом году девушка завоевала титул «Юная Мисс Москва». Кроме того, Катя с шести лет занимается вокалом и уже собрала целый ворох престижных наград: гран-при международного конкурса «Краски Осени», «Провинциальный Шлягер – 2016» и др. А в этом году красавица выпустила свой первый трек «ЧСВ» и намерена штурмовать рэп-тусовку под псевдонимом Vevka. А еще она начинающий блогер, ведет аккаунт в ТикТоке.

Конкурс "Краса России" - национальный фестиваль красоты и талантов. Проводится с 1995 года. Главный приз в 2021 году – два миллиона рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 2006 года общероссийский фестиваль сотрудничал с «Мисс Мира» и с «Мисс Интернешнл», а с 2009 года победительницы «Краса России» представляет страну на главном экологическом конкурсе планеты «Мисс Земля».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН