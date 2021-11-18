Россия вывозит своих из Афганистана

Кабул. Во время разгрузки самолета Ил-76 ВКС России, доставившего гуманитарную помощь в аэропорт столицы Афганистана. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Самолеты Военно-транспортной авиации приземлились в столице Афганистана ранним утром. Это первый рейс из России с конца августа, когда Москва эвакуировала часть сотрудников дипмиссии и российских граждан. В четверг три военных Ил-76 привезли в Кабул 36 тонн гуманитарного груза.

Это, конечно, уже не тот аэропорт, что увидели российские летчики 25 августа. Тогда он еще контролировался американцами и их союзниками и больше напоминал зону боевых действий. Международный и внутренние терминалы были разгромлены, на паспортном контроле гулял ветер, по «взлетке» ездили броневики, а за забором воздушную гавань осаждали десятки тысяч афганцев, пытавшихся улететь на транспортниках США.

Боец движения "Талибан" (запрещено в РФ) в аэропорту Кабула, куда была доставлена российская гуманитарная помощь. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Я прилетел тогда этим бортом, и, честно говоря, не думал, что аэропорт заработает так скоро. Три месяца назад мне некому было поставить даже въездной штамп в паспорте. И через полтора месяца, когда я улетал из Кабула, пограничники долго не хотели меня выпускать: «Откуда мы знаем, как ты попал в страну?» Специалисты из Турции и Катара к тому времени уже вылизали терминалы, наладив и службу безопасности, и таможню, и погранконтроль. Постепенно заработали внутренние авиалинии, воздушное сообщение со страной начали открывать Пакистан, Иран, ОАЭ… Однако, по большей части, они осуществляют вывозные полеты – афганцы до сих пор толпятся перед оставшимися рабочими посольствами.

Не стал исключением и российский рейс. Наши самолеты вывезли из Кабула более 380 человек - граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины, как и в прошлый раз, а также - Афганистана. Это, скорее всего, студенты, которые обучаются в России по квотам Россотрудничества. Всех их, на всякий случай, сопровождали врачебно-сестринские бригады, а на время перелета был сформирован запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.