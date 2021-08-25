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В мире25 августа 2021 6:43

Четыре российских самолета эвакуируют более 500 граждан из захваченного талибами* Афганистана

На каждом самолета есть бригады военных медиков с медоборудованием и медикаментами
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Четыре российских самолета эвакуируют более 500 граждан из захваченного талибами* Афганистана

Четыре российских самолета эвакуируют более 500 граждан из захваченного талибами* Афганистана

Фото: Иван ВИСЛОВ

Минобороны России организовало эвакуацию из захваченного талибами* Афганистана более 500 граждан страны, а также стран ОДКБ и Украины. Всего для этой задачи ведомство задействует четыре самолета военно-транспортной авиации, сообщили журналистам в военном ведомстве 25 августа.

- По поручению президента России Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины, - заявили в Минобороны.

Ранее представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим заявлял, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. Он также добавил, что талибы* "нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами".

Что касается российской позиции, то по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не торопится признавать режим движения "Талибан"* в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация