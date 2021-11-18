Центробанк переживает за продовольственную инфляцию: она стала двузначной

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

-Продовольственная инфляция — уже, к сожалению, двузначная, - констатировала, выступая сегодня, 18 ноября, в Госдуме, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она там представляла проект Основных направлений денежно-кредитной политики на следующие три года.

Сейчас, по словам главы ЦБ, потребительская инфляция в целом в два раза выше целевого показателя (8,1% в годовом измерении вместо 4%). Но продукты дорожают гораздо быстрее. На это повлияли не очень хороший урожай, рост цен на мировых рынках, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих на сезонные работы мигрантов.

-Что нас здесь беспокоит? - сообщила Набиуллина. - Во-первых, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения. Во-вторых, именно рост цен на продукты питания, которые люди покупают практически каждый день, разгоняет инфляционные ожидания.

Поэтому на будущий год ключевая ставка ЦБ будет находиться в диапазоне 7,3-8,3% - чтобы вернуться «к нормальному ровню инфляции».

-Постпандемическое восстановление экономики, можно сказать, почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимания на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается. И требует внимания и при необходимости — лечения. И для нашей экономики такой тревожный симптом — это ускорившаяся инфляция. Этот симптом нельзя игнорировать, поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики, - заявила Эльвира Набиуллина.