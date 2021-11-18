Реструктуризация кредитов в Сбере стала полностью онлайн

В web-версии Сбербанк Онлайн появилась возможность не только подать заявку на реструктуризацию, но также передать в банк необходимые документы и подписать изменения к кредитному договору. Рассмотрение вопроса банком занимает не более двух часов и не требует визита в офис. Сейчас сервис доступен для реструктуризации не более трех ипотечных и потребительских кредитов у заемщика. В ближайших планах развития сервиса – увеличение количества доступных к реструктуризации обязательств заемщика. Также будет внедрена возможность подачи заявок в мобильных версиях Сбербанк Онлайн и реструктуризация кредитных карт.

«До сих пор дистанционная реструктуризация в Сбербанк Онлайн существовала в форме подачи заявки, при этом пользовалась высокой популярностью у клиентов: на текущий момент более половины заявок в Сбер поступает онлайн. Развитие цифровых сервисов урегулирования задолженности – приоритет для нас, ведь самое ценное в жизни людей – это время и здоровье. Теперь при возникновении сложной финансовой ситуации клиенты банка смогут не тратить время на посещение банка и оформить реструктуризацию в Сбербанк Онлайн. С учетом продолжающейся пандемии коронавируса, дистанционная услуга позволит клиентам минимизировать число контактов и обезопасить свое здоровье», - комментирует директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.