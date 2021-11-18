В России изменились правила регистрации безработных

Работа центра занятости "Моя работа" в Москве. Фото: АГН МОСКВА

Правительство утвердило новые правила регистрации безработных. Теперь можно будет сделать это в режиме онлайн — по интернету. Для этого есть три платформы. Федеральный или региональный порталы госуслуг, а также сайт «Работа России».

- До изменений порядок был таким: соискатель должен был лично явиться в центр занятости и предоставить необходимый пакет документов, - пояснили kp.ru в Минтруде. - В период пандемии было введено правило: не требуется ни личной явки, ни документов — достаточно было просто обращения, это было важно, чтобы поддержать граждан в период самоизоляции. По мере снятия ограничений часть регионов вернулись к личным визитам, часть регионов - продолжили работу в онлайн-формате. Новые правила устанавливают единый для всех субъектов порядок, который будет вводиться поэтапно. Обратиться в центр занятости для поиска работы можно дистанционно. Услугу по поиску работы, в том числе, в других регионах, можно также получить дистанционно. Но для регистрации именно в качестве безработного не позднее 11 дней поиска необходимо все-таки прийти в центр занятости лично на собеседование для анализа причин отказов на предложенных позициях. В ходе этого визита будет принято решение о признании гражданина безработным и назначено пособие. Справок при этом предоставлять не нужно, за исключением некоторых случаев, установленных законодательством.

Система начинает работать с 18 ноября, сообщили в Минтруде. Вначале на единую платформу «Работа России» переходят 19 регионов, с 1 января 2022 г. - еще 65, а с 1 января 2023 г. - подключится и Москва.

Корреспондент КП решил выяснить, как можно воспользоваться новой системой. Зашел, например, на портал mos.ru — столичный вариант госуслуг.

В перечне услуг нахожу «Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных» Она далеко не на первом месте, так что наберитесь терпения. Если в поисковике набрать просто «Пособие по безработице», то вы через долгие промежуточные страницы, полные полезной справочной информации, все-таки тоже доберетесь до нужной функции. По пути мелькнет у вас и надпись «Стоимость услуги» - не пугайтесь и не бегите прочь с воплями: «Чиновники дерут деньги с безработных!». Я рискнул нажать на эту надпись, и — о радость! - оказалось, что эта услуга — бесплатная. Спрашивается, чего даром людей пугать?

Система "Работа России" начинает работать с 18 ноября.

Так, зашли в эту «Регистрацию...». А там — заполнять и заполнять. Все свои университеты — вплоть до номера диплома. Я поленился лезть в шкаф за портфельчиком с документами — и правильно сделал, система пропустила. Места работы от царя Гороха не надо, но последнее система просит обязательно указать. Видно, не очень пока работает система межведомственного уведомления. Есть там графа - дата и причина увольнения. Без нее никак — надо указывать. А я-то еще работаю… В общем, как говорят, «Не буди лиха, пока тихо», решил я и от греха подальше поставил галочку у надписи «ранее не работал». Так спокойнее.

Идем дальше — и вот оно, заветное: «Реквизиты для получения пособия». Можно указать банковский счет (не номер карты), а можно и почтовым переводом. Перевод пособия по безработице и иных социальных выплат осуществляется на карту платежной системы «МИР», предупреждает портал. Далее нужно указать, не принадлежите ли вы к какой-либо из следующих категорий: Граждане предпенсионного возраста, инвалиды, либо дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Если есть дети до 18 лет, то нужно указать и их. И еще один пункт обязательной программы — даже если вы указываете, что ранее не работали, система требует от вас резюме. Боюсь, те, кто никогда не работали, и слов таких не знают. Приходится составлять. Без надежды на успех посылаю свои данные в бескрайнее интернет-пространство.

«После того как заявление будет рассмотрено, специалист Центра занятости пригласит вас на личную встречу и предложит актуальные подходящие вакансии с учетом вашей квалификации и уровня образования, а также организует собеседования с работодателями, - обещает сайт. - Если подходящую работу найти не получится, в течение 10 дней со дня подачи онлайн-заявления специалисты Центра занятости рассмотрят вопрос о признании вас безработным».

То есть как ни крути, а если хотите получать пособие в денежках, то личного контакта не избежать. А дистанционно можно получить только перечень вакансий.