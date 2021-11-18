«Папа, папа и я»: На каких книжках воспитывают маленьких американцев

Американская азбука просвещает малышей о сексуальных меньшинствах. Фото: Алексей ОСИПОВ

Племянница у меня одна. Наверное, из-за этого особенно любимая. Так что просьба, озвученная братом, живущим в России, вызвала лишь энтузиазм и желание найти для 5-летней девчонки все самое лучшее.

Просьба была незатейливой – купить в Америке красочные детские книжки: сказки, буквари, разного рода пособия для дошколят. Племянницу начали обучать английскому…

Сам я книги давно заказываю в интернете, но ради такого дело дошел до ближайшего магазина самой известной в Новом свете сети книжных - Barnes & Noble. Там целые этажи стеллажей с книгами на любой возраст и вкус. И вот когда в детских книжках возникла необходимость, я предвкушал, что накуплю написанных на английском историй про Белоснежку и Питера Пена, Русалочку и медвежонка Винни-Пуха. А уж азбука у моей племянницы будет такая же роскошная, как у Буратино в известном советском детском фильме.

Поднявшись на этаж, половина которого была занята только детскими книжками, я начал именно с букваря. Он оказался не простым, а просветительским: малышу, изучающему алфавит, предлагается совместить полезное с еще более полезным, а именно выучить слова и термины, связанные с жизнью сексуальных меньшинств. Букву С в этом букваре означает coming out, т.е. процесс выхода гея или лесбиянки из т.н. шкафа – публичное оповещение родных, друзей и знакомых о своей сексуальной ориентации. D составители и иллюстраторы доверили drug queen – мужчинам, обожающим переодеваться в женское и в таком виде петь и выступать на сцене.

В книге «Эта маленькая радуга» авторы доводят до сведения дошколят, что любовь и половые отношения могут возникнуть не только между тетями и дядями. Фото: Алексей ОСИПОВ

Рядом стоял еще один шедевр «Эта маленькая радуга»: в ней авторы доводят до сведения дошколят, что любовь и половые отношения могут возникнуть не только между тетями и дядями.

Каждая полка преподносила все новые сюрпризы в виде пособий разного толка: про расизм, организацию протестов и участие в них, кто есть кто среди лидеров движения «Жизни черных важны», чем провинились белые перед черными…

Есть книги, посвященные движению BLM Фото: Алексей ОСИПОВ

Магазин тем и хорош, что из него ты можешь уйти, не купив непонравившееся. Остается только гадать, чем укомплектованы библиотеки американских школ, где учеников, как и во всех школах мира, силой заставляют читать, повышая их грамотность и кругозор.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Но в гадании нет никакой необходимости. Вот сразу несколько школ во Флориде закупили книгу «Гендерные страсти: мемуары», рекомендованную к обязательному прочтению школьниками в возрасте от 9 лет. Увидевший в руках своего 10-летнего чада описание сексуальных фантазий с использованием страпона, видавший виды папаша явился с этим чтивом на заседание школьного комитета, где и начал зачитывать порнографические сцены. Закончить мужчине не дали, обвинив в использовании нецензурной лексики, а также вызвав полицию, передает FoxNews.

Книги о расизме. Фото: Алексей ОСИПОВ

Во Флориде упомянутую книгу из школьных библиотек изъяли. Этим дело и ограничились. А вот в Техасе решили провести тотальную ревизию книгохранилищ в государственных образовательных учреждениях. Уже составлен «черный список» произведений, в который вошли самые скандальные книги о расовой теории, гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Губернатор Техаса Грег Эбботт решил избавить подрастающее поколение от крамолы и подписал соответствующее постановление. Руководство школьных округов впредь будет внимательнее пополнять школьные библиотеки, оберегая детвору от произведений, «которые могут вызвать у школьников чувство вины, страдания или любую другую форму психологического стресса из-за их расы или пола».

Фото: Алексей ОСИПОВ

Подивившись во время похода по книжному, как полки прогибаются от обилия книг об однополых семьях, трансгендерах, расизме и жестокости полиции, я решил выяснить, а насколько популярна здесь такая литература для самых маленьких. Может, дал какой-нибудь фонд борьбы за прогрессивные идеи денег, книжки напечатали, а народ, как и я, ходит плюется?

Фото: Алексей ОСИПОВ

Но на спрос авторы и издатели подобных опусов не жалуются. Например книжка «Малыш - антирасист» авторства Ибрама Кенди был выпущен первоначальным тиражом в 50 тысяч экземпляров, которые буквально смели с полок. Пришлось допечатывать еще и еще. Спрос на эту книгу и сейчас остается высоким. Она стоит на полках «для детей в возрасте до 3 лет». Никто и не знал Кенди до того, как он разродился памфлетом «Расизм, антирасизм и вы». Его Американская ассоциация библиотек внесла в список запрещенных, что не помешало более 100 тыс. читателям эту напечатанную ахинею купить.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Бум таких вот продаж, как оказалось, сравнительно легко объясняется.

- Детские книги покупают не дети, а взрослые – их папы и мамы, бабушки и дедушки. И авторы нередко используют именно этот фактор. После всплеска активности движения Black Lives Matter в Америке стало чуть ли не обязательным не только самим изучать, но и с пеленок объяснять детям – что такое расизм, и кто в его истоках виноват. – объясняет научный сотрудник Института Манхэттена Кристофер Руфо. – Главный американский миф – это то, что «мы недостаточно говорим о расизме», хотя о расизме в американских школах, университетах и СМИ твердят беспрерывно. «Малыш – антирасист» и ему подобные вдалбливают детям в голову - расизм скрывается повсюду. Это книги вовсе не для детей, а для их родителей, которые стремятся вылечить у себя и предотвратить у своих детей несуществующую болезнь.

По словам профессора психологии Шарны Олфман из питтсбургского Университета Пойнт-Парк, ужас заключается еще и в том, что большая часть откровений, содержащихся в т.н. «новой волне» детской литературы, оседает в головах целевой аудитории, потому что «восприятие написанного для ребенка – это слепое копирование точки зрения автора, а не понимание ее».

Что же касается пользы от детской литературы, пропагандирующей идеалы и ценности ЛГБТ-сообщества, то все опрошенные «КП» американские психологи и специалисты по детскому воспитанию отделывались шаблонной фразой: «Задача современного общества – объяснить детям его разнообразие» и уклонялись от рекомендаций – в какой форме и в каком возрасте это стоило бы начинать.