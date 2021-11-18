Скончался один из самых ярких характерных актеров российского кино, игравший в «Ночном дозоре», «Левиафане» и «Домашнем аресте»

На 59-м году жизни умер Игорь Савочкин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Может быть, вы не знали Игоря Савочкина по фамилии, но точно знали в лицо. Он был одним из самых ярких и запоминающихся, что называется - фактурных актеров нашего кинематографа; появлялся в фильмах «Ночной» и «Дневной дозор», «Черная молния», «Ирония судьбы. Продолжение…», «Адмиралъ», «Елки 3», «Левиафан», «Человек, который удивил всех», «Иван Денисович». Последнюю роль сыграл в еще не вышедшем в прокат, но показанном в Венеции и на «Кинотавре» фильме «Капитан Волконогов бежал», впечатляющей фантасмагории, действие которой разворачивается как бы в сталинском 1938 году, только в альтернативной вселенной. А уж популярных сериалов с его участием не сосчитать: от «Кулагина и партнеров» и «Жизни и смерти Миши Япончика» до «Метода» и «Домашнего ареста», от «Мосгаза» и «Крика совы» до «Эпидемии» и «Колл-центра».

Но чаще всего ему доставалось лишь несколько реплик. Лишь несколько минут (а порой и секунд) экранного времени. Он легко вписывался в самые разные сюжеты - только вот, увы, не в качестве главного героя.

Игорь Савочкин родился в 1963 году в Саратовской области. В интервью рассказывал, что театром и актерской профессией в детстве совершенно не интересовался, и после школы поступил в Институт механизации сельского хозяйства. Но приятель, у которого отец руководил театральной студией, предложил ему там заниматься. Игорю тогда было 19. К предложению он отнесся с недоумением, но все же решил попробовать - и постепенно театр начал ему нравиться.

Однако сначала он все-таки решил закончить тот вуз, куда поступил. Потом работал по специальности - инженером - полтора года. И лишь после этого поступил в Саратовскую консерваторию на театральный факультет. Который закончил в 1991-м - как раз в тот момент, когда в стране начали разваливаться и театр, и кинематограф.

Все же его пригласили в московский театр «На досках», где он какое-то время и служил. Тогда же сыграл пару ролей в ничем не примечательных фильмах. И лишь через десять с лишним лет попался на глаза Тимуру Бекмамбетову, который взял его на роль небольшую роль «инквизитора» Максима в первом «Дозоре», а потом обеспечивал работой несколько лет. В 2006-м Савочкин говорил: «Занимаюсь озвучанием, съемки какие-то происходят, снимаюсь в рекламе и занимаюсь постпродакшеном. Работа не особо творческая, но, поскольку съемки у меня происходят, чувствую себя очень хорошо»… Впереди у него было еще несколько десятков ролей.

Игорь Савочкин умер в 58 лет. Точная причина смерти пока не объявлена; несколько дней назад появилась информация, что он экстренно госпитализирован с болями в спине, но вроде бы пошел на поправку и уже собирается выписываться.