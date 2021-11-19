В Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей

Коронавирусную инфекцию у детей трудно диагностировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пандемия COVID-19, к сожалению, продолжает набирать обороты. В последние недели особенно напряженная обстановка складывается в Западной Европе. Россия перешагнула 9-миллионный порог количества инфицированных, летальных исходов больше 260 тысяч, - напомнил в начале своего выступления заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Эксперт принял участие в онлайн-собрании научного совета РАН, посвященного проблемам и перспективам борьбы с ковидом, и рассказал последние данные о том, как инфекция протекает у детей.

ЧАСТОТА ЗАРАЖЕНИЙ, ПОХОЖЕ, ПРЕУВЕЛИЧЕНА

Сейчас часто можно услышать, что после прихода Дельта-штамма дети стали заболевать чаще и тяжелее. Однако насчет общего количества случаев коронавируса у подрастающего поколения официальная статистика выдает менее пессимистичные данные.

- В 2020-м году на долю детей пришлось 10,7% [всех заражений SARS-CoV-2 в России], а в настоящий момент - 10,5%, - отметил доктор Горелов. То есть, как и раньше, примерно каждый десятый инфицированный коронавирусом в нашей стране - ребенок.

«Анализируя данные за последние два месяца, мы видим: да, действительно, в Москве, например, была ситуация, когда за один день регистрировалось более тысячи зараженных детей. Тогда их доля в общем числе заболевших временно достигала 11,3%. Но сейчас по итогам с начала года четко подтверждается показатель 10,5%», - уточнил врач.

Мальчики и девочки болеют одинаково часто. Чего не скажешь о взрослых: по статистике среди инфицированных коронавирусом в России 59% женщин и 41% мужчин, сообщил Горелов.

Максимальное число заболеваний среди детей приходится на школьников, как младших, так и старших классов. В то же время в эпидпроцесс все больше вовлекаются и дошколята, и малыши более раннего возраста. При этом в двух третях случаев источником заражения для них становится кто-то из членов семьи, подчеркнул эксперт.

КТО ПОПАДАЕТ В РЕАНИМАЦИЮ

Профессор Горелов подтвердил: более тяжелое протекание ковида у подрастающего поколения после прихода «Дельты» - не миф.

- Доля бессимптомных и малосимптомных случаев коронавируса у детей сейчас ничтожно мала. Тяжелая форма инфекции, требующая госпитализации в отделения реанимации, встречается в самых разных возрастах, - рассказал врач. - Особое беспокойство вызывают малыши до года, а также дети с фоновыми заболеваниями (то есть с сопутствующими хроническими болезнями, включая ожирение. - Ред.) и с врожденными патологиями. У них заболевание протекает максимально тяжело.

Стала более ясна и ситуация с распространением постковидного синдрома. В Швеции провели исследование, в ходе которого проанализировали истории болезни более 93 тысяч детей, инфицированных коронавирусом. У трети из них развился постковидный синдром с разными проявлениями. Это могут быть и проблемы с памятью, концентрацией внимания («мозговой туман»), и одышка, и повышенная утомляемость, и проблемы с пищеварением, и другие неполадки со здоровьем.

ОТ КИШЕЧНОГО ГРИППА ДО АППЕНДИЦИТА: САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МАСКИ COVID-19

Далеко не всегда ковид у детей проявляется кашлем, высокой температурой и поражает легкие, вызывая пневмонию. Накапливается все больше данных о других формах COVID-19. Они уже стали настолько распространены, что назрела необходимость официального признания таких комплексов симптомов как отдельных разновидностей коронавирусной инфекции, отметил доктор Горелов.

Чаще всего встречаются четыре «маски», когда ковид имитирует другие заболевания.

1. Кишечный грипп.

По сути речь идет о поражении желудочно-кишечного тракта с диарейным синдромом. Симптомами помимо расстройства кишечника могут быть:

- умеренная лихорадка,

- мышечные боли,

- усталость,

- головная боль,

- тошнота и рвота.

Длительность диарейного синдрома около 4 суток.

- Если в 2020 году у 2% детей ковид выражался исключительно в поражении желудочно-кишечного тракта, то в 2021 г. этот показатель увеличился до 20%. То есть у каждого пятого ребенка отмечается изолированное поражение ЖКТ, - говорит Александр Горелов. По его словам, этому есть объяснение: у детей количество рецепторов, за которые «цепляется» коронавирус для проникновения в клетку, в слизистой желудка на несколько порядков выше, чем в легких.

2. Менингоэнцефалиты.

Это заболевания, связанные с воспалением оболочек и вещества головного мозга. Симптомами могут быть:

- высокая температура,

- сильный озноб,

- интенсивная пульсирующая головная боль,

- светобоязнь и звукобоязнь,

- головокружение,

- тошнота и рвота, которые явно не связаны с приемом пищи.

В таких случаях коронавирус поражает центральную нервную систему ребенка. Возбудитель ковида выделяется из спинно-мозговой жидкости, рассказал профессор.

3. Системные васкулиты.

Это воспаление стенок кровеносных сосудов - артерий, капилляров, вен.

- В подобных ситуациях коронавирусная инфекция у детей может протекать практически незаметно, а затем внезапно появляются так называемые «ковидные пальцы», - поясняет врач.

Так называют покраснение и отеки кончиков пальцев рук и ног с появлением пузырьков и гнойничков. Внешне это нередко напоминает картину обморожения.

4. Аппендицит.

В мировой медицинской литературе растет количество сообщений о том, что одно из осложнений ковида, гипервоспалительный синдром, имитирует аппендицит у детей. Из-за этого происходят необоснованные хирургические вмешательства, сообщил доктор Горелов.

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А что с вакцинацией?

В США, Канаде, Бразилии, Норвегии, Нидерландах, Израиле вакцина для детей разрешена с 12 лет, рассказал эксперт. В Словакии - с 5 лет, в Китае - с 3 лет, на Кубе - с 2-х.

В России завершены первые две фазы клинических исследований «Спутника М» для подростков. «Мы ожидаем решения регулирующих органов о начале применения вакцины у подростков с 14-летнего возраста», - рассказал Александр Горелов.

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