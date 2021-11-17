В России сделали лекарство от всех существующих штаммов коронавируса. Как оно работает

В России разработано лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России разработано лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител. О том, как создавалось лекарство, сколько будет стоить препарат и когда можно ожидать его выхода в массовый оборот, а также о том, работает ли он против самых распространенных и заразных штаммов вируса, таких как Дельта, kp.ru рассказал Дмитрий Купраш, российский ученый, специалист в области молекулярной биологии и иммунологии. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта (ИМБ), где и создавалось новое российское чудо-лекарство.

КАК СОЗДАВАЛОСЬ ЛЕКАРСТВО

- Справедливости ради надо сказать, что этот препарат – разработка не только нашего института. Ключевой человек в разработке – Александр Таранин, заведующий лабораторией иммуногенетики Института молекулярной клеточной биологии сибирского отделения РАН. Молекулярная часть делалась в его лаборатории. Тестовая система для определения наилучших (наиболее подходящих – прим. ред.) антител – это работа Александра Иванова из нашего института. А третий ключевой человек – это медик Владимир Баклаушев из Федерального научно-клинического центра ФМБА. Возможно, были еще какие-то люди, которых я не знаю, но эти трое – ключевые разработчики, - говорит Дмитрий Купраш. - У Баклаушева были больные с высоким титром антител, система Иванова позволила этих больных найти, получить из них нужные клетки и отправить их Таранину, потому что у него в лаборатории есть передовая технология очень быстрого получения антител. Таранин выделил гены, которые клонируют антитела, разместил их в системе, которая продуцирует их дальше.

На самом деле подходящие для разработки лекарства антитела были у команды еще летом прошлого года. К концу прошлого года все уже было по сути готово, так называемые пилотные доклинические испытания были завершены, продолжает эксперт. Но проблема состояла в том, что разработка препарата дорого стоит и бизнес отказывался от финансирования проекта под предлогом, что за два года, которые могут пройти до того, как препарат можно будет внедрять, пандемия уже закончится и это будет убыточный проект. В итоге деньги нашлись по программе государственной поддержки генетических исследований.

СКОЛЬКО СТОИТ ЧУДО И КОГДА ИМ НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ

- Сам по себе препарат не дорогой. Моноколональные антитела – сейчас очень популярны. Например, Тоцилизумаб, которым блокируют цитокиновый шторм, это тоже моноколональное антитело, сделанное точно по такой же технологии. Или Ифликсимаб, которым лечат от ревматоидного артрита. В этом случае один укол стоит несколько десятков тысяч рублей, что, конечно, дорого, но не в случае, когда препарат – жизнеспасающий, как при борьбе с коронавирусом, - говорит Дмитрий Купраш. - Если тяжелый диабетик или гипертоник заражается коронавирусом и есть приличный риск, что он погибнет, то несколько десятков тысяч рублей – смешная цена за то, чтобы его спасти. А нужен один укол! Эти антитела так устроены, что несколько недель циркулируют по организму и дают защиту.

Моноколональное антитело – это самое точное оружие иммунной системы, нацеленное на S-белок коронавируса, но вот когда препарат начнут применять, не известно.

- К сожалению, предсказать сроки, когда лекарство пройдет все клинические испытания и будет готово к внедрению, невозможно. В качестве примера можно привести вакцину «Спутник V», испытания которой просто «волшебно» совпали с очередной волной заболеваемости в Москве. Поэтому фантастически быстро набрали нужное количество больных и увидели, что у статистика прекрасная и эффективность хорошая. Антиваксеры, вот, любят говорить, что испытания не закончены. Так это была большая удача, что создатели препарата быстро получили такое большое количество результатов и двинулись дальше. Если бы волна заболеваемости пошла по-другому, они могли бы зависнуть на много месяцев. Здесь, то же самое. Клинические испытания нужно будет проводить в какой-то местности, где в это время будет свирепствовать коронавирус.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ПРЕПАРАТ

- Дмитрий Владимирович, речь идет о препарате для тяжелых больных?

- Это антитело блокирует сам вирус, то есть его нужно вводить как можно раньше, но людям из группы риска. Вот если бы сейчас под честное слово прокурора, что он никого не посадит, этот препарат бы ввести больному, то все получится.

- Вы в этом уверены?

- Я абсолютно уверен, потому что в квалифицированных руках моноколональные антитела прекрасно чистятся, свойства антител против коронавируса хорошо известны. Есть аналог, Регенерон, американский коктейль, которым лечили Трампа. Это не то же самое, у Таранина – оригинальные антитела, но они имеют аналогичные свойства. Если бы у кого-то из моих родителей была бы такая проблема и мне предложили бы наш препарат, я бы, не сомневаясь, согласился. Но пока препарат не зарегистрирован, это нелегально. То есть, он как бы есть, но с другой стороны его как бы нет.

- Действительно ли лекарство хорошо работает и против самых злых штаммов коронавируса, Дельта, например?

- Это напрямую проверялось. Есть соответствующая лабораторная процедура. Свойства этого коктейля проверялись относительно всех актуальных штаммов, в том числе и Дельта. И все хорошо. Работает.

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