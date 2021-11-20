В чем счастье Патриарха Кирилла

Святейший и следит за новациями, и не забывает традиций. Фото: Виталий Рагулин

20 ноября исполняется 75 лет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как предстоятель Русской православной церкви он всегда на виду. Но вот о его жизни как человека и священника известно не так много. «Комсомолка» постаралась собрать самые интересные факты об этом.

ГДЕ ЖИВЕТ

Основным местом жительства Патриарха считается усадьба Лукино в Переделкино. Это загородная резиденция московских патриархов. До Кирилла здесь жил и работал Алексий II. На 2,5 гектара, кроме жилища Патриарха, стоят хозпостройки, домовой храм и небольшая гостиница для посетителей.

Интересно, что в мордовском селе Оброчное восстановили дом деда Патриарха - Василия Гундяева, где будущий глава РПЦ гостил в детстве. Это небольшая изба-пятистенка со ставнями на окнах и палисадником.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ

Официально у Патриарха зарплаты нет. А все его доходы и имущество - собственность церкви. При этом Святейший на полном обеспечении РПЦ.

Как заметил kp.ru глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, обычные священники все-таки получают зарплату. Она зависит от того, где их приход и сколько прихожан. В Москве эта сумма - 30 - 40 тысяч рублей. Но есть доход и за совершение треб (крещение, венчание и т. д.).

Глава РПЦ на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. 2016 год. Фото: РИА Новости

СВЯЩЕННИКИ-БЛОГЕРЫ

Патриарх Кирилл одобряет проникновение церкви в интернет и работу священнослужителей в соцсетях.

- Мы не можем игнорировать развитие технологий, которые способны оказать большое влияние на развитие церковного свидетельства, - заявил он.

У самого Патриарха есть аккаунты во всех соцсетях, правда, сам он их не ведет, этим занимается пресс-служба. А при синодальном отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ даже есть совет священников-блогеров, рассказал его зампредседателя Вахтанг Кипшидзе:

- Священники с большим количеством подписчиков оказывают большое влияние на присутствие церкви в интернете. Патриарх вообще относится очень внимательно к развитию информационных технологий.

ЛЕТЧИК И ЛЫЖНИК

Будущий Патриарх был известен как большой любитель спорта. Еще будучи ректором Ленинградских духовных академии и семинарии, он впервые в истории РПЦ ввел уроки физкультуры.

В сети много фотографий, где Святейший катается на лыжах. Причем на горных. Увлекся лыжами он еще в детстве, когда учился кататься в Красном Селе, и свою страсть не забросил. Даже Александр Лукашенко не раз принимал главу РПЦ на склонах Белоруссии.

Лыжи - давняя страсть предстоятеля нашей церкви. Фото: Личный архив

О своем увлечении он так говорил журналистам: «Что обычно делает человек, когда видит перед собой пропасть? Естественная реакция - назад. Реакция самосохранения. Инстинкт. А горнолыжник - всегда вперед. И чем круче, тем больше «вперед». Это значит идти на встречу с опасностью сознательно, наперекор инстинктам, человеческой слабости».

Известно, что Кирилл любит плавать, много ходит пешком, а также проявляет интерес к единоборствам. По его мнению, борьба развивает силу духа, а это залог победы.

А еще глава РПЦ - единственный в мире Патриарх-летчик. Он не раз сидел за штурвалом МиГ-29.

- Меня пригласили в Смоленский авиационно-истребительный полк для пастырской работы. Это было трудное время - конец 90-х годов. Я старался поддержать офицеров духовно, но чувствовал, что чего-то не хватает. Сказал командиру полка, что пока не испытаю их нагрузок, не имею морального права к ним обращаться. Много часов провел на тренажерах. Потом получил разрешение главнокомандующего ВВС России на полет, - рассказывал глава РПЦ.

ОТЕЦ КРЕСТИЛ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

В документальном фильме «Патриарх» Владимир Путин рассказал историю своего крещения. Таинство проходило в Преображенском соборе Ленинграда в 1952 году. Батюшка предложил матери Путина назвать сына Михаилом. «Сегодня день Михаила - день ангела, и я, говорит, тоже Михаил».

Спустя много лет президент спросил у Патриарха, как он пришел в церковь. Он рассказал, что его отец Михаил был священником. И выяснилось, что отец предстоятеля РПЦ служил в том самом соборе в то время, когда и крестили Владимира Путина, и он был единственным отцом Михаилом в том приходе.

ПРИПЕЧАТАЛИ В ГАЗЕТЕ

Первая заметка о будущем Патриархе появилась, когда он еще ходил в школу. И вовсе не благостная: «Куда смотрит школа, когда есть в городе такой мальчик, который учится на пятерки, а верит в Бога?» Дело в том, что Володя Гундяев по своим убеждениям не вступал ни в пионерию, ни в комсомол. Это злило партработников.

ВСТРЕЧА

В 2016 году в аэропорту Гаваны встретились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск. Это был первый в истории контакт предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей.

Встреча длилась больше двух часов.

После нее Патриарх совершил поездку по Америке, добравшись даже до Антарктиды.

ОН СДЕЛАЛ

Что произошло за время патриаршества Кирилла:

В 2013 году прошло празднование 1025-летия Крещения Руси.

В 2012 году в школах России введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». В вузах появились кафедры теологии.

Возобновлено расследование гибели членов дома Романовых.

В 2013 году принят закон «О защите чувств верующих».

В 2011 году в Москве принята программа «200 храмов».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Патриарх КИРИЛЛ (Владимир ГУНДЯЕВ) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде.

Патриарх Кирилл. Фото: ru.wikipedia.org

Отец - Михаил Гундяев, священник. Мать - Раиса Гундяева, учитель немецкого языка. В 1969 году пострижен в монашество и наречен Кириллом. В 28 лет стал ректором Ленинградских духовных академии и семинарии. В 1978 году - управляющий патриаршими приходами в Финляндии. В 1989-м - председатель отдела внешних церковных сношений Московской патриархии. 27 января 2009 года избран Поместным собором Патриархом Московским и всея Руси.

ДОСЛОВНО

«Если описывать счастье в обычных человеческих, бытовых категориях, то я бы не сказал, что Патриарх - счастливый человек. Он многого лишен. И самого главного - свободного времени. Но самая великая награда от Бога для меня - совершать богослужения там, где я хочу, где святыни. Когда молишься с искренними людьми, видишь их лица, Господь посещает тебя в особом состоянии.

В этом смысле я очень счастливый человек».

(Патриарх КИРИЛЛ.)

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