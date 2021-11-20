Сергей Степашин - о Патриархе Кирилле: Он делает много, чтобы вернуть России ее святыни за рубежом

Патриарх Кирилл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателя Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), экс-премьера России Сергея Степашина связывают с Патриархом многие годы совместной работы.

- ...Больше 20 лет мы знакомы,, еще с того момента, когда владыка Кирилл возглавлял международный отдел РПЦ при Патриархе Алексии, – сказал kp.ru Сергей Степашин. - И сейчас работаем вместе: Его Святейшество патронирует Комитет почетных членов ИППО.

Хочу сказать, что Патриарх Кирилл - один из лучших ораторов нашей страны. То, как он умеет говорить, доводить свои мысли до аудитории, дорогого стоит.

Когда Кирилл только стал Патриархом, мы его пригласили в Счетную палату (которую тогда Сергей Степашин возглавлял.– А.Г.), и он выступал перед нашей просвещенной аудиторией. Казалось бы, говорил об очевидных вещах, но два с половиной часа держал зал в огромном напряжении. Это было очень интересно, с точки зрения возможности работать с людьми, слушать их и вникать в подробности.

- Приходилось ли бывать с Патриархом Кириллом в поездках по стране?

- Да. Мне приятно, что в свое время удалось убедить Его Святейшество в том, чтобы он посетил Курганскую область. Мы отмечали 200 лет Антонину Капустину (Архимандрит Антонин - священнослужитель РПЦ, ученый, глава Русской духовной миссии на Святой Земле. – А.Г.). Это был первый визит Патриарха в Зауралье. Ни один из глав Русской Православной церкви там вообще ни разу не был. Поэтому, для курганцев это было событие. И храм, который восстановлен в селе Батурино, посвященный Антонину Капустину, один из самых красивых в Зауралье.

Хотя, на самом деле поездка была очень сложной, перелеты трудные. Жара стояла. Но Патриарх блестяще провел службу и очень много сделал для этих людей.

- Возвращение нашего подворья в Израиле и другие подвижнические дела ИППО каким-то образом связано с деятельностью нашего Патриарха?

- Безусловно. Сергиевское подворье, которое мы вернули в лоно России, было передано государством во владение церкви. А церковь передала его нам (ИППО) в совместное управление. Так что, мы работаем там вместе. Как говорится в таких случаях – делить нечего.

То же самое и с Александровским подворьем, возвращения которого мы ждем. Тем более, это - порог Судных Врат, третья христианская святыня. И плюс там замечательный храм Александра Невского, которому мы отмечаем в этом году 800 лет.

Мы работаем вместе, как это было при царе-батюшке.

- Алесандровское подворье – тоже в Израиле?

- Да. Александровское подворье находится в Восточном Иерусалиме, Палестина считает, что это их территория. Хотя она находится под управлением Израиля.

- Было несколько ваших поездок, как руководителя ИППО, в Сирию. Это тоже с благословения Патриарха?

- Безусловно. В Сирии мы встречались с Антиохийским патриархом. И гуманитарная помощь, которую мы передавали сирийским гражданам, шла как раз через патриарха Антиохия. Кроме того, мы – ИППО - вместе с РПЦ восстанавливали школу под Дамаском.

У нас очень много совместных проектов. Это и восстановление храма в Маалюле, древнейшем месте, где сохранился арамейкий язык, на котором говорил Иисус Христос.

Поэтому, хочу поздравить Патриарха с днем рождения. И пожелать крепкого здоровья. И хотелось бы чаще видеть его и слышать его проникновенный голос.

- Будем молиться за здоровье Патриарха, чтобы он как можно дольше служил нашей Православной церкви.

- И нашему православному народу.

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