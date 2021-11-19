QR-коды на транспорте и в общественных местах: как они могут нас защитить

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В четверг, 18 ноября, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» прошел Круглый стол на сверхактуальную тему: "QR-коды: опыт и перспективы применения".

В диалоге участвовали политолог Александр Асафов и глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицина, директор Института новейших государств Алексей Мартынов и руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, а также руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Вела обсуждение глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Поводом для Круглого стала стало внесение в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Это — не просто экстренная мера на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Законопроекты призваны задать на федеральном уровне ясные правила введения региональных ограничений.

Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ!

Михаил Мамонов рассказал о том, как меняются опасения людей по поводу вакцинации и их отношение к кодам:

- Отношение к вакцинации, скажем так, разноречиво. В плане опасений респонденты поделились практически пополам. Когда спрашиваем, какие вас проблемы волнуют - не более 10% заявляют о фокусированном внимании на QR-кодах. Важный показатель - уровень страха в отношении заболевании коронавирусом. 64% в той или иной степени бояться заразиться ковидом. Это важно для людей. Другой серьезный показатель - отношение к вакцинации. По данным последнего ноябрьского опроса 35% заявили, что они сделали прививку, 31% заявляют, что они готовы сделать прививку и 15% - что скорее всего ее сделают.

В общем, есть значительная группа людей, которые четко определились по отношению к вакцинации. И только 30% россиян заявляют, что не стали бы делать прививку.

Надо понимать, что вектор отношения общества к вакцинации — он более положительный, чем отрицательный

Две трети респондентов полагают, что вакцина помогает легче перенести ковид и снижает смертность и самые высокие показатели по Москве и Питеру. Более 60% опрошенных уверены, что вакцинация помогает легче пережить болезнь и привитые умирают значительно реже, чем непривитые.

И третий момент — более двух третей россиян к информации, поясняющей опасность ковида и необходимость прививок, относятся положительно.

ОТ АВСТРАЛИИ ДО ИСЛАНДИИ

Александр Асафов пояснил, как вакцины и коды используются в мире и какой эффект это дает:

- Идея использование QR-кодов - это распространенная международная практика, она используется больше года. Изначально многие страны стали разрабатывать приложения по отслеживанию кругов контакта, чтобы пресекать цепочки поражения. В итоге такие системы заработали в Австралии, Колумбии, Индонезии, Исландии, Израиле, Малайзии, Норвегии, Сингапуре. И диагностирование больных было связано с количеством проводимых тестов. С течением времени использование таких приложений в мире оказалось изменено на систему QR-кодов. И эта мера действует наряду с другими мерами — например, с рассадкой 25-50 процентов в театрах и в кинозалах. Все подобные меры были связаны с растущими темпами волн ковида. И с ростом смертности от него. В США тоже используется QR-коды. Например, на Гавайях, в Мичигане, в Вирджинии. Паспорта с кодами обязаны иметь граждане Китая. В Нидерландах с 25 сентября введены обязательные пропуска с QR-кодами. Во Франции эта система действует с 21 июля. В Израиле, в Италии в

В Южной Корее, в Канаде она работает.

Эта мера повсеместно позволила увеличить число привлеченных к вакцинации.

ОТ САХАЛИНА ДО БАШКИРИИ

Дарья Кислицина рассказала о том, как в разных регионах страны по-разному от носятся к ковидным ограничениям

- Мы ведем мониторинг анти-короноавирусных мер с самого начала и всего, что касается введения кодов — то же. Мы видим и стартовую рамку — и разнообразие региональных подходов.

Наиболее распространенная сфера для внедрения этих мер если брать количественные показатели в регионах — это общепит, то есть кафе и рестораны. А также театры филармонии, музеи, цирки и сфера услуг. Несколько реже встречались ограничения в туристической сфере. Вообще, с определенного момента началось большое региональное разнообразие в истории с общепитом и с организациями культуры. Например, в шести российских регионах — в частности, в Башкирии, Чечне, на Камчатке и Сахалине мы увидели, что внутри одного региона использовались разные инструменты. Где-то ограничения водили на внутригородском транспорте, где-то на внутри региональном, где-то на авиационном, где-то на железнодорожном или автобусном.

Есть субъекты, которые коды вводили на въезде в регион — например, Ростов, Саха-Якутия или Ямало-Ненецкий округ. Есть «принцип светофора» - о нем говорили с точки зрения международного опыта. Светофорный принцип был эффективен в регионах, которые пошли первыми по этому пути.

В итоге главным было, чтобы во главе угла стоял здравый смысл, избежать ненужного скопления людей в ненужных местах в пик пандемии, а с другой стороны, чтобы подготовить местные структуры здравоохранения — чтобы они иметь шансы на безопасное и по возможности бесконтактно взаимодействие

КТО НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Алексей Мартынов пояснил, почему ответственность за вакцинную паспортизацию пугает многих в современном мире

- Есть опыт Израиля. Там система с начала февраля работает поголовно. А вообще попытки введения поголовного контроля за вакцинированными-невакцинированными предпринимались с начала прошлого года. Несмотря на то, что общественное сопротивление было велико, и много вони было в так называемых новых медиа-СМИ, и недоверие к государству с разных сторон подогревалось в такие моменты особенно яро — они это преодолели и с проблемой справились

Вообще, введение кодов - это наднациональная проблема. Она существует сегодня и не только у нас. Ее раздувают везде где только можно, с упором на конституционные права. Кстати, Израиль тут не лучший пример — там ведь конституции нет. И при том, что там более 60 процентов взрослого населения уже ревакцинированно! Сейчас внесены новеллы, когда прежние паспорта не работают - и это все привязано к каким-то вещам вроде плановых или неплановых бесплатных или платных ПЦР-текстов.

Вообще, у любого дееспособного государства есть возможность всех вакцинировать, и вылечить всех больных и проводить мониторинги, и поствакцинные паспортизации. Но нет - это «противоречит» каким-то там свободам и потому мы не будем брать такую ответственность...

ЧЕГО ХОЧЕТ ГОСУДАРСТВО

Глеб Кузнецов подвел итоги обсуждению:

- Важно понимать, что QR-коды - это не медицинская мера. И сами по себе они никаких проблем медицины не решат. Это способ контроля за эпидемической ситуацией для государства. И приближение к всеобщей вакцинации как средству облегчить жизнь и стране, и народу.

Надо объяснять людям, почему это значимо и хорошо. Как способ подтверждения своего статуса, и не только иммунного. Государство хочет чего? Оно хочет степень опасности видеть исходящий от каждого непривитого гражданина. Как поступают в странах, где с этим довольно жестко? Либо ты имеешь статус привитого, либо ты никуда не летишь, никуда ни на какие мероприятия нет ходишь, фактически вычеркнут из активной жизни. Это что, ущербный подход? Да. мест, где ПЦР приравнивается к кодам в мире немало, а мест, где либо ты имеешь код, либо ты не человек — пока еще немного. Но платные дороги можно строить, только когда есть бесплатная альтернатива, для того государство и существует - как гарант свобод.

Да, при посадке на самолет или поезд —имеет смысл коды показывать. Также имеет смысл признавать и принимать прививки других государств. И мы можем не механически скопировать зарубежные практики, а сделать для людей уважительный подход, учитывая размер и разнообразие нашей страны.

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