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Греция

Здесь вводят серьезные ограничения для непривитых. С 22 ноября им будет запрещено входить в закрытые общественные помещения. Речь о кинотеатрах, музеях, спортзалах и так далее. Сейчас они могут туда зайти, предъявив свежий отрицательный ПЦР-тест. Но с понедельника такую возможность оставят только прихожанам церквей.

Тем временем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил выдавать европейские сертификаты о вакцинации только после третьей прививки, то есть даже привившись от ковида, человек не получит право полноценно перемещаться по Евросоюзу. Только после того, как получить бустерную дозу вакцины.

Украина

С необычной инициативой выступил медицинский центр в городе Ужгород. Там открыли анонимный центр вакцинации. Он предназначен для тех, кто в свое время купил поддельный сертификат о вакцинации, но теперь понял, что нужна ему не бумажка, а защита от коронавируса. Медсестры не будут спрашивать документы, так что можно назваться любым вымышленным именем. Это все затеяно для того, чтобы дать возможность защититься от ковида тем, кто в свое время поторопился и купил «левый» сертификат. Ведь на Украине покупка такого поддельного документа карается крупным штрафом.

Словакия

Вслед за соседями Австрией и Чехией Словакия объявила, что вводит локдаун для непривитых. Тут он вступит в силу с понедельника 22 ноября. Как и во многих других европейских странах, в Словакии бушует четвертая волна ковида. Премьер-министр Эдуард Хегер не скрывает, что в больницах уже сейчас не хватает мест для пациентов с тяжелой формой ковида, а все новые больные продолжают поступать. Причем 70% из них не сделали в свое время прививку. Вообще же уровень вакцинации в стране едва перевалил за 50%.

Узбекистан

В стране начали штрафовать и отстранять от работы людей, которые отказались от обязательной вакцинации от ковида. Как отчиталась Служба санитарно-эпидемиологического благополучия Ташкента, 3229 человек отстранены от работы, пока не сделают прививку, а 374 отказника должны заплатить штраф.

Южная Корея

Власти страны не стали отменять главное событие в жизни школьников — всеобщий вступительный экзамен. Это что-то вроде нашего ЕГЭ, только проводится по всей стране за один день и в одно и то же время — благо, размеры позволяют. Из-за пандемийных ограничений абитуриенты были сильно ограничены в подготовке. Кроме того, сейчас в Южной Корее снова резко растут цифры заболеваемости. Несмотря на все эти факторы, чиновники от образования решили — экзамену быть. Для абитуриентов это огромный стресс.

Дело в том, что в Южной Корее давно развит очень сильный культ успеха: критически важно получить хорошее образование, чтобы потом устроиться на высокооплачиваемую перспективную работу. Так что не будет преувеличением сказать, что в этот день решалась судьба полумиллиона корейцев — за парты сели одновременно 509 тысяч юношей и девушек.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 19 ноября 2021 года:

Всего заболевших 255 931 034

Всего умерших 5 130 139

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 154 718 Умерших: 34 157

Всего:

Заболевших: 47 504 601 Умерших: 768 429

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 094 541 Умерших: 4 355

Всего:

Заболевших: 9 772 487 Умерших: 143 999

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 057 203 Умерших: 31 909

Всего:

Заболевших: 9 063 318 Умерших: 255 448

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 738 847 Умерших: 5 928

Всего:

Заболевших: 8 505 190 Умерших: 74 428

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 614 742 Умерших: 17 733

Всего:

Заболевших: 3 440 602 Умерших 84 393

По данным Университета Джона Хопкинса.