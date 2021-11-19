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Звезды18 ноября 2021 22:06

«Кому такая красота достанется!»: Анна Семенович ищет мужа на «быстрых свиданиях»

Анна Семенович ищет мужа и отца своего будущего ребёнка на «быстрых свиданиях»
Алина ЧЕРНОВА
Анна Семенович намерена найти отца своего будущего ребёнка на "быстрых свиданиях".

Анна Семенович намерена найти отца своего будущего ребёнка на "быстрых свиданиях".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Семенович отправилась в ресторан, чтобы найти мужа.

И это не фейк. Певица ищет отца своих будущих детей на «быстрых свиданиях». Это такой популярный вид знакомств, когда девушки и парни приходят в кафе и имеют возможность поболтать за столиком сразу с несколькими такими же одиночками. Артистка даже пригласила поприсутствовать на этом шоу своих активных подписчиков и журналистов.

- Умного ищу…и умеющего хорошо зарабатывать. Ах, кому такая красота достанется, - томно прижав руки к своему главному богатству, шутила артистка.

По итогу, как мы поняли, мужчину мечты Анна пока не нашла. Но активный поиск, судя по всему, активирован.

Певица Анна Семенович.

Певица Анна Семенович.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- После таких быстрых свиданий 70 процентов людей находят вторую половину, - объяснила kp.ru Семенович. - Идите на такие свидания, рискуйте. Выдохните и получите удовольствие.

Все мы ищем счастье, ищем вторую половину. В России много одиноких людей, мы стесняемся быть более открытыми. Мальчики не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь. А то все мы, девушки делаем.

На быстрых свиданиях интереснее, чем в интернете знакомиться. На быстрых свиданиях можно почувствовать энергетику человека, пообщаться нормально.

Я стала свахой на один вечер, хочу соединить как можно больше любящих сердец, поэтому пригласила своих подписчиков. Ну и сама надеюсь найти мужа.

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