«Кому такая красота достанется!»: Анна Семенович ищет мужа на «быстрых свиданиях»

Анна Семенович намерена найти отца своего будущего ребёнка на "быстрых свиданиях". Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Семенович отправилась в ресторан, чтобы найти мужа.

И это не фейк. Певица ищет отца своих будущих детей на «быстрых свиданиях». Это такой популярный вид знакомств, когда девушки и парни приходят в кафе и имеют возможность поболтать за столиком сразу с несколькими такими же одиночками. Артистка даже пригласила поприсутствовать на этом шоу своих активных подписчиков и журналистов.

- Умного ищу…и умеющего хорошо зарабатывать. Ах, кому такая красота достанется, - томно прижав руки к своему главному богатству, шутила артистка.

По итогу, как мы поняли, мужчину мечты Анна пока не нашла. Но активный поиск, судя по всему, активирован.

Певица Анна Семенович. Фото: Иван МАКЕЕВ

- После таких быстрых свиданий 70 процентов людей находят вторую половину, - объяснила kp.ru Семенович. - Идите на такие свидания, рискуйте. Выдохните и получите удовольствие.

Все мы ищем счастье, ищем вторую половину. В России много одиноких людей, мы стесняемся быть более открытыми. Мальчики не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь. А то все мы, девушки делаем.

На быстрых свиданиях интереснее, чем в интернете знакомиться. На быстрых свиданиях можно почувствовать энергетику человека, пообщаться нормально.

Я стала свахой на один вечер, хочу соединить как можно больше любящих сердец, поэтому пригласила своих подписчиков. Ну и сама надеюсь найти мужа.

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