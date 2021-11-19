Центр мирового кинопроизводства может переместиться в Китай

В последние несколько лет в Китае снимается до 400 блокбастеров в год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2013 году китайский миллиардер, владелец сети кинотеатров Ван Цзяньли организовал в городе Циндао грандиозную вечеринку, на которую пригласил голливудских актеров – Николь Кидман и Леонардо ДиКаприо. Во время мероприятия бизнесмен заявил, что планирует создать в КНР одну из самых технологичных киностудий в мире.

- В будущем она сможет конкурировать с Голливудом, в Китае будет построен гигантский комплекс из киносъемочных павильонов, музеев, магазинов и центров отдыха, - пообещал тогда Цзяньли.

И миллиардер сдержал свое слово. Размеры китайского «Голливуда» действительно впечатляют – Чайнавуд занимает территорию, равную площади 500 футбольных полей. Стоимость всей киностудии оценивается почти в $10 миллиардов. В общей сложности построено 20 студий, одна из которых - подводная. Площадь самого большого павильона - более 10 тыс. кв. м, передает FranceInfo.

На холме, расположенном неподалеку, возвышаются гигантские буквы, образующие слово Chinawood, ровно как и на Голливудских холмах в американском Лос-Анджелесе.

До пандемии Чайнавуд был одним из самых посещаемых туристами мест. Здесь есть отель, торговый центр, школа, музей восковых фигур, рестораны.

- В последние несколько лет в Китае снимается до 400 блокбастеров в год, - рассказала экскурсовод Чайнавуда Лю Янг. – В основном, это футуристические картины с большим количеством спецэффектов и графики. В Китае, да и во всем мире, любят такое кино. Китай намерен стать центром мирового кинематографа.