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Национальный вопрос в России19 ноября 2021 8:50

Внимание, конкурс! Расскажи, как у вашего народа принято принимать гостей, и выиграй iPhone 11!

Может ли гость попросить вино вместо чая? А как есть вон то странное блюдо? Что означают эти затейливые узоры на платьях? Нюансов национального гостеприимства много, давайте вместе соберем все самое интересное!

Условия конкурса:

Напишите небольшое эссе, сделайте фотографии или снимите видео о национальных традициях гостеприимства вашего народа.

Выложите работу в специально созданной конкурсной теме или у себя на странице с хештегом #ПошливГости_КП

Работы принимаются до 15 декабря, а 17 декабря жюри выберет трех победителей, которые получат отличные подарки.

1-е место — телефон iPhone11 с объемом памяти 128GB

2-е и 3-е место — беспроводные наушники Apple AirPods 2

Всем удачи! Карантины приходят и уходят, а дружба вечна, и в гости друг к другу мы будем ездить всегда

Полные правила конкурса вы найдете по ссылке.

Конкурс "КП"