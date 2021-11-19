Подвели итоги XV международного форума и выставки «Транспорт России»

За 3 дня состоялось 27 деловых форматов, в которых приняли участие 1189 человек из 15 стран Фото: Предоставлено организаторами

В Москве завершился юбилейный, XV Международный Форум и Выставка «Транспорт России». Мероприятия проходили с 16 по 18 ноября в рамках «Транспортной недели». На Форуме традиционно обсуждается вся проблематика развития основных видов транспорта в России, а Выставка отражает основные достижения отрасли за прошедший год.

Мероприятие прошло в гибридном формате с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности. Тема этого года – «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации». За 3 дня состоялось 27 деловых форматов, в которых приняли участие 1189 человек из 15 стран. Более 300 спикеров выступили с докладами по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. На полях «Транспорта России» было подписано 31 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, а работу Форума и Выставки освещали 536 журналистов из 255 СМИ. Как и в прошлом году, следить за всеми открытыми деловыми сессиями можно было онлайн. За 3 дня число просмотров онлайн-трансляций составило 232 тысячи.

Среди экспонентов Выставки ведущие игроки транспортного рынка. Посетители могли увидеть здесь все актуальные, инновационные разработки отрасли. В 2021 году в выставочной части мероприятия приняли участие более 90 экспонентов, которые разместили свои стенды на площади 3900 кв.м. Очно Форум и Выставку посетили делегации 46 регионов России. 25 из них возглавлялись руководителями субъектов.

Деловая программа Форума становится год от года все более и более содержательной. В этом году ее открыла пленарная дискуссия «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации». На ней приветственное обращение к участникам форума от Президента Российской Федерации Владимира Путина зачитал Игорь Левитин, помощник Президента. В обращении Президент так обозначил задачи транспортной отрасли: «Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России».

Продолжили деловую программу первого дня круглый стол «Открытие совместной образовательной программы бакалавриата ВШЭ — РУТ (МИИТ) «Экономика транспорта и транспортная инженерия», конференции «Цифровизация процессов управления городскими транспортными системами: безопасность, качество и эффективность» и «Кругосветное плавание парусного учебного судна «Мир» в 2022-2023 годах», дискуссии «Цифровая логистика 2021-2024-2030: от трансформации компаний к лидерству всей транспортной отрасли» и «Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений», а также Заседание Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», ставшее по словам Михаила Блинкина, директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», «очень продуктивным и дискуссионным, острым».

Фото: Предоставлено организаторами

Второй день «Транспорта России» выдался не менее насыщенным. В рамках международной форсайт-дискуссии «Беспилотный транспорт: будущее наступило, готовы ли мы» участники разобрали такие вопросы, как безопасность движения при создании беспилотных логистических коридоров, коммерциализация цифровой инфраструктуры, обеспечение защиты персональных данных. За ней последовали 4 отраслевые конференции, 2 панельные дискуссии, круглый стол, презентация исследования об актуальном состоянии, перспективах развития и преимуществах применения беспилотных авиационных систем в Российской Федерации от Центра экономики инфраструктуры и расширенное Заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В заключительный день, 18 ноября, прошла панельная дискуссия «Зелёная повестка транспортной отрасли», где рассматривались перспективы реализации механизмов зеленого финансирования в транспортной отрасли, ее трансформация в условиях перехода к низкоуглеродной экономике и меры, необходимые для стимулирования развития экологически чистого транспорта. Позднее в этот день состоялась конференция «Научное сопровождение развития транспорта: инновационные тренды», выездная сессия Красноярского экономического форума «Транспортный каркас Сибири», круглый стол, посвященный общественному транспорту и 3 отраслевые конференции.

Закрыла деловую программу итоговая пленарная дискуссия. Началась она с награждения победителей премии «Формула движения». Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», член Экспертного совета при Правительстве РФ Михаил Блинкин и заместитель Министра транспорта РФ Кирилл Богданов вручили награды за самые значимые проекты отрасли.

Далее в ходе дискуссии представители руководства Минтранса России обобщили итоги дискуссий по проблематике развития основных видов сообщения, прошедших на полях «Транспорта России», и сформулировали задачи транспортного комплекса на ближайший год. Акцент был сделан на вопросах, которые участники рынка транспортных услуг обозначили как требующие поддержки со стороны органов исполнительной власти и отраслевых ассоциаций.