Американский суд отменил приговор обвиняемого в убийстве благодаря сериалу

Оправданный Азиз заявил, что верил в то, что справедливость рано или поздно восторжествует. Фото: REUTERS

Иногда не жизнь вдохновляет на кино, а синематограф трансформирует реальность. Именно такой случай произошел в США, где, как пишет The New York Times, благодаря сериалу один из подозреваемых в убийстве был оправдан.

Речь идет о расследовании гибели Малькольма Икс (настоящее имя — Малькольм Литтл) - известного проповедника и политика. Икс был влиятельным руководителем радикальной афроамериканской организации «Нация Ислама», но в последний год своей жизни вышел из нее и отрекся от радикализма, за что 21 февраля 1965 года был застрелен своими бывшими товарищами.

Тогда по этому делу арестовали трех человек - Мухаммеда Азиза, Халила Ислама и Муджахида Абдуллу Халима. Именно Халим признал свою вину в суде и заявил о непричастности к преступлению Азиза и Ислама. Тем не менее все обвиняемые получили пожизненные сроки. Примечательно, что Азиз освободился условно-досрочно в 1985 году, Ислам — в 1987, а Халим - в 2010 году.

И вот настало время для справедливости. Американский суд официально отменил обвинительный приговор Алису и Исламу. Правда, необычно, что причиной отмены стал... телесериал.

Дело в том, что около двух лет назад на стриминговом сервисе Netflix появился документальный сериал «Кто убил Малькома Икс?», посвященный как раз обстоятельствам смерти афроамериканца. Авторы поставили под сомнение обоснованность приговора подельникам Халима. Они также намекнули на то, что реальные киллеры остались безнаказанными, ссылаясь в том числе, на показания сознавшегося убийцы, что в покушении участвовали еще два человека, которые так и не были пойман, так как Халим отказался их назвать.

Под влиянием документалки, а также по просьбе дочери самого Малькома Икс, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс решил пересмотреть дело, и в итоге суд счел, что невиновные действительно невиновны.

Вэнс смог доказать, что полиция и ФБР скрыли улики, которые могли повлиять на расследование дела. Одним из доказательств стало предсмертное письмо одного из силовиков, подтверждавшее махинации. Прокурор также извинился за «грубые и недопустимые нарушения закона и потерю доверия граждан».

Оправданный Азиз заявил, что верил в то, что справедливость рано или поздно восторжествует.

- Мне не нужны суд, прокурор или документы, чтобы доказать мою невиновность, - сказал мужчина. - Мне 83 года, и я стал жертвой системы уголовного правосудия.

Правда остается вопрос, будет ли бывший осужденный требовать компенсацию от государства за все те годы, что он провел за решеткой.

Ислам, к сожалению, так и не дождался реабилитации - он скончался в 2009 году.

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