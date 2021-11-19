Россия и Китай подняли стратегические ракетоносцы

В Минобороны уточнили, что совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений и укрепления глобальной стратегической стабильности. Фото: Министерство обороны РФ

Сегодня Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС Китая осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, укрепления глобальной стратегической стабильности и не направлено против третьих стран.

В это время два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Их на все пути сопровождали экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила около 10 часов.

Это уже третье совместное российско-китайское воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фото: Министерство обороны РФ

- Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметил полковник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Алексей Золотухин.