Известный ученый разобрал самые частые доводы сомневающихся в пользе и безопасности прививок от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным (на пятницу, 19 ноября) в России привиты против коронавируса 58 713 240 человек, или около 40% населения страны. Чтобы эффект от вакцинации начал становиться заметным, этот показатель должен достигнуть 65-70%. А для коренного перелома в ходе эпидемии с преобладанием штамма «Дельта» нужно охватить вакцинацией не менее 80% граждан, поясняют специалисты.

Однако прививочная кампания идет ни шатко ни валко. Часть людей выступает категорически против вакцин, еще больше - колеблются, по-прежнему сомневаясь в безопасности и эффективности антиковидных прививок. И, хотя доказательств пользы вакцинации уже получено немало, до сих пор всплывают вопросы с типичными аргументами антипрививочников. «Комсомолка» продолжает заниматься просвещением и терпеливо отвечать на них вместе с ведущими экспертами. В этот раз мы разобрали распространенные доводы с известным ученым, молекулярным биологом, доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергеем Нетесовым. Профессор стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

1. В Европе сейчас сильный всплеск заражений и растет количество тяжелых пациентов в больницах несмотря на большое количество привитых. Значит, вакцина не помогает?

Как на самом деле:

- В этих странах многие прививались в начале года. Если вакцина была поставлена, например, в феврале, а заражение произошло в сентябре-октябре-ноябре, то понятно, что прививка работает существенно хуже, чем у свежевакцинированных людей. Таковы особенности коронавирусной инфекции на данном этапе, - поясняет Сергей Нетесов.

При этом даже несмотря на рост госпитализаций смертность от ковида в европейских странах несопоставимо ниже, чем в государствах с невысокой долей вакцинированного населения, включая Россию, обращают внимание специалисты. Для сравнения: в четверг, 18 ноября, в Великобритании зарегистрировано 46 807 новых случаев ковида и 199 летальных исходов; в нашей стране - 37 374 заражений, умерло 1 251 больных.

НА ЗАМЕТКУ

По данным научных исследований нынешние вакцины наиболее эффективны против Дельта-штамма коронавируса в первые 6-8 месяцев. По истечении такого срока у многих привитых происходит ослабление иммунной защиты, поэтому рекомендуется повторная вакцинация.

2. У людей старшего возраста после вакцины антитела вырабатываются гораздо хуже - получается, прививка защищает их намного слабее. Зачем пожилым колоться без толку?

Как на самом деле:

Все это досужие разговоры, поясняет эксперт. Клинические исследования и наблюдения за большими группами пациентов показали: вакцины с доказанной эффективностью (в России на сегодня это «Спутник V» и «Спутник Лайт») дают полноценную иммунную защиту людям 60+. При этом нужно помнить о необходимости ревакцинации через полгода (см. «На заметку»).

- Я сам переболел ковидом в конце ноября прошлого года, потом следил за антителами, - рассказывает профессор Нетесов, которому исполнилось 68 лет. - Когда показатель у меня упал примерно до уровня 40 BAU/мл (единые международные единицы измерения титра антител. - Ред.), привился «Спутником Лайт». Через месяц у меня стало 3 800 BAU/мл.

3. Заразить ковидом может сама прививка - она же содержит коронавирус. Как иначе объяснить то, что люди заболевают спустя пару дней после вакцинации?

Как на самом деле:

Живого коронавируса в антиковидных вакцинах нет. В «КовиВаке» вирус инактивирован, то есть убит окончательно и бесповоротно. «Спутник» содержит лишь фрагмент генетического материала одного из участков коронавируса - S-белка, из которого состоят шипики короны. «Возрождение» целого возбудителя ковида, способного размножаться и заражать, в результате вакцинации абсолютно исключено.

В то же время человек может заразиться за несколько дней до прививки либо подхватить инфекцию, ожидая укола - если не наденет маску или респиратор, отправляясь в прививочный пункт. И еще один важный момент, о котором многие забывают:

- Надо понимать, что у нас в организме не существует переключателя: сегодня иммунитета [против коронавируса] нет, а завтра есть, - говорит Сергей Нетесов. - Если вы сделали первый укол сейчас, то иммунитет будет нарабатываться три недели. Все это время нужно очень строго соблюдать санитарные правила! В первую очередь - ни в коем случае не игнорировать масочный режим.

4. После прививки иммунитет сильно «проседает», поскольку организму приходится «переваривать» содержимое вакцины, отвлекаясь от борьбы с другими инфекциями.

- То, что прививка ослабляет иммунитет, очередная сказка, - комментирует профессор Нетесов. - Вся наша жизнь, любое вдыхание воздуха, содержащего какие-либо белки, инородные вещества (а они есть в воздухе всегда, если только вы не в стерильной камере. - Ред.) это напряжение иммунной системы. И она эволюционно к этому приспособлена. Человек вдохнул что-то и чихает, закашлялся - все это реакции иммунной системы. Любая заноза – тоже дает реакцию иммунитета, воспаление. Только занозу люди «напряжением» иммунной системы не считают, а вакцины боятся.

«После прививки нужно очень беречься только по одной причине: защита от коронавируса появится через три недели, а до этого велики шансы заболеть ковидом, как и у не привитых», - добавляет ученый.

5. Вакцина дает тяжелейшие осложнения, совершенно непредсказуемые реакции, которые сильно вредят здоровью.

«Спутник V» прошел клинические испытания, им привиты миллионы людей в России и за границей. Обширные данные подтверждают безопасность вакцины, подчеркивает эксперт. Вместе с тем, информационная кампания по привлечению людей к вакцинации у нас оказалась абсолютно провальной, считает Сергей Нетесов.

- Людям надо широко и доступно разъяснять, что после вакцины может быть температура 38 градусов, лихорадка, боли в мышцах и суставах. Предупреждать их об этом, а не писать на официальных сайтах и говорить, что будет максимум легкий простудоподобный синдром. В моей семье, например, у двух третей взрослых была высокая температура после прививки. Но я заранее предупредил, что такое может быть и советовал: вакцинируйтесь лучше в пятницу, чтобы вы могли отлежаться субботу и воскресенье. Это честно и повышает доверие к вакцинации.

От редакции: взрослым, которые считают такие реакции «ужасными», эпидемиологи напоминают: вакцина от оспы, которую кололи всем младенцам в СССР вплоть до 1980-го года, вызывала подъем температуры до 40 градусов, сильнейшее воспаление в месте укола. В результате на всю жизнь на память остается шрам в виде ямки на предплечье. Но вам ведь не приходит в голову возмущаться, что мы боролись с оспой?

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