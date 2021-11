Шоу «Голос-10»: Александр Градский назвал Modern Talking «фигней» и нарушил правила поединков

Новый выпуск шоу удивил зрителей. Фото: Максим Ли

Поединки стартовали с команды Димы Билана, который поставил в спарринг-партнеры Максиму Юдину — Давида Левина. Вместе парни спели шлягер Cherry Cherry Lady группы Modern Talking. Несмотря на осовремененную аранжировку и бодрый вайб, не все наставники разделили выбор репертуара.

— Терпеть не мог никогда Modern Talking, — не стал лезть за словом в карман Александр Градский. — И надо иметь отменный вкус, чтобы превратить эту музыкальную фигню в такой блестящий упаковочный элемент. Просто супер.

— Я тоже никогда не была фанаткой этой группы, но плясала от души, это духоподъемно, — согласилась Пелагея.

Сам Билан поблагодарил парней и оставил в проекте Максима.

А вот Градский продолжил рушить каноны (как любит): в ходе слепых прослушиваниях ему разрешили взять в команду 13 артистов, а не 12, как всем. В итоге во время поединков в его команде вопреки правилам на сцену вышли не двое участников, а трое (для ровных пар в дальнейшем) — то есть по сути это уже были нокауты (в которых обычно поют как раз тройками).

Мэтр поручил Мирославе Кочевой, Марине Моисеевой и Адильхану Макину спеть шлягер Аллы Пугачевой «Ты на свете есть». И пропустил в следующий этап Мирославу.

А, собственно, той самой тринадцатой (лишней) участнице команды Градского как раз не повезло — наставник сначала взял Нику Харгиянову в последний вагон во время слепых прослушиваний, а затем отцепил сразу же во время поединков. В тандеме с Виктором Кирилловым девушка спела песню Элтона Джона Don’t Let the Sun Go Down on Me. После чего Александр Борисович попрощался с ней.

Справедливости ради скажем, что в команде Димы Билана тоже 13 участников — там близняшки Ольга и Любовь Кузнецовы идут в конкурсе за одного участника. И в ближайших выпусках мы увидим вокалисток в поединках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Градский закатил скандал на "Голосе": "Как не стыдно!"

Александр Градский изгнал из шоу "Голос" участницу за незнание нот (подробности)