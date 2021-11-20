Променял на другую: Отец годовалого сына Равшаны Курковой разбил ей сердце

Равшана Куркова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Равшана Куркова и совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян больше не вместе. 41-летняя звезда рассталась с отцом своего маленького сына. По словам окружения артистки, молодые родители разошлись еще несколько месяцев назад. За год до этого Равшана стала мамой очаровательного мальчика Гаспара. Сына Курковой, по некоторым данным, выносила и родила суррогатная мать.

Равшана и Сергей были вместе чуть больше года. Но рождение совместного ребенка не спасло их отношения. Похоже, экс-возлюбленный Курковой уже нашел себе новую пассию. Говорят, он встречается с основательницей магазина нижнего белья и активно ставит сердечки в Инстаграме под снимками сексапильной брюнетки.

Год назад у Равшаны появился сын Гаспар. Фото: Инстаграм.

Равшана Куркова тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних и практически не делится личным с поклонниками. Даже о рождении сына она сообщила только спустя несколько месяцев после его появления на свет. В конце этого лета она поделилась фотографией сынишки в Инстаграме.

«Мое сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», - рассказала подписчикам молодая мама.

Куркова и совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян больше не вместе. Фото: Инстаграм.

Равшана – обладательница невероятной фигуры и эффектной восточной внешности. В свои 40 лет она выглядит на 20 с небольшим. Первым супругом Равшаны был фотограф Семён Курков. После развода она оставила фамилию мужа. В этом браке она была беременна, но у неё случился выкидыш. Вторым мужем звезды стал актёр Артём Ткаченко, с которым она состояла в браке с 2004 года по 2008 год. Супруги сошлись на съемках фильма «Меченосец». Ткаченко вспоминал, что у них было «немыслимое количество свиданий», и лишь потом актеры неожиданно стали жить вместе. Только спустя три года после знакомства пара решила официально зарегистрировать свои отношения. По словам Ткаченко, в первые годы семейной жизни все было хорошо, но затем у каждого появилось много работы и они стали больше заниматься профессией, чем отношениями.

- Все погубила лень. Нам было по 25-26 лет, мы не могли понять, что нужно ценить не только исключительно радостные моментами, но и грустные. К тому же муж и жена должны жить, как муж и жена, а не как брат и сестра, - рассказывал артист.

После расставания с мужем Равшана закрутила роман с фотографом Дмитрием Исхаковым (бывшим мужем певицы Полины Гагариной). С Равшаной они познакомились на Мальте, где Дмитрий снимал актрису вместе с Артемом Ткаченко. Фотограф, по слухам, и послужил причиной разрыва их отношений.