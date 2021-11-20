Полип, мерцательная аритмия, кашель и ухудшение походки: Джо Байден прошел полное медобследование

К хроническим проблемам со здоровьем Байдена добавились две новые Фото: REUTERS

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О`Коннор составил и подписал медицинское заключение, согласно которому Байден остается «активным 78-летним мужчиной».

В многостраничном документе, опубликованном на сайте Белого дома, сообщаются результаты всех процедур и проверок (включая колоноскопию), которым подвергся глава Белого дома.

Из заключения следует, что нынешний президент США страдает от гиперлипидемии (чрезмерного содержания жировых клеток в крови), мерцательной аритмии, гастроэзофагеального рефлюкса, аллергии и сенсорной невропатии нижних конечностей. Кроме того, в ходе колоноскопии в его толстой кишке был обнаружен полип. Новообразование удалили и отправили на гистологическое исследование.

К хроническим проблемам со здоровьем Байдена добавились две новые. Президент, по словам врача, стал «чаще прочищать горло». О`Коннор намерен глубже исследовать это недомогание. Также, по его наблюдениям, по сравнению с прошлым годом, походка Байдена стала «ощутимо менее гибкой».

Также сообщается, что на регулярной основе глава государства принимает немало лекарств – для понижения кислотности, от аллергии, статины и антикоагулянт.

Вердикт медиков: Байден «достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности главы государства».