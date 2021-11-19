Байден временно передает полномочия вице-президенту Харрис из-за медицинских процедур Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден временно передаст полномочия главы государства вице-президенту Камале Харрис в связи с плановыми медицинскими процедурами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, американскому лидеру в пятницу, 19 ноября, предстоит пройти плановую колоноскопию. Пока Байден будет находиться под анестезией, его обязанности будет исполнять Харрис, передает Bloomberg.

Таким образом, государство впервые в истории США возглавит женщина, пусть и на короткий срок. Вице-президент будет работать из своего офиса. О состоянии Байдена Белый дом сообщит дополнительно.

Между тем, как писал сайт kp.ru, рейтинг одобрения президента США упал до 36%, обновив исторический минимум. Работой Байдена на посту главы государства недовольны Байдена 53% американцев.