После скандального интервью Опре Уинфри Меган Маркл снова появилась на телеэкранах

В этот раз обошлось без скандалов

Супруга британского принца Гарри 40-летняя Меган Маркл стала гостьей ток-шоу популярной американской ведущей Эллен ДеДженерес.

Герцогиня Сассекская появилась на телевидении впервые после того, как в марте этого года в тандеме с мужем дала интервью Опре Уинфри, изобиловавшее обвинениями в адрес британской королевской семьи.

В этот раз обошлось без скандалов, и во время разговора с открытой лесбиянкой ДеДженерес Маркл не без удовольствия вспомнила время, когда ей приходилось проходить актерские кастинги. Она также рассказала о своей нынешней жизни в Калифорнии и даже показала фото своего старшего сына Арчи, которому сейчас 2,5 года.

- Мы переехали в Калифорнию в начале пандемии коронавируса, - не то пожаловалась, не то похвасталась Маркл. - Все было закрыто, и мы были вынуждены проводить много времени дома, превращая его в уютное гнездышко. Но здесь мы очень счастливы!

Еще герцогиня Сассекская поведала о том, что у ее младшей пятимесячной дочери, которую назвали Лилибет в честь королевы Елизаветы II, сейчас режутся зубы, поэтому супруги очень плохо спят по ночам.

- Муж помогает мне всегда и во всем, - разоткровенничалась Меган. – И в горе, и в радости. Хоть мы и очень устаем, но стараемся всячески разнообразить наш быт. Детей воспитывать непросто, поэтому я и стараюсь донести мысль о том, что отпуск по уходу за ребенком в США должен быть не таким коротким, каким он есть сейчас.

Известно, что Маркл, имеющая гражданство США, уже направила ряду американских конгрессменов требование ввести для всех американцев продолжительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Рассказала герцогиня и о традициях празднования Хэллоуина.

- В этом году Арчи нарядился в костюм динозавра, на Лилибет был костюм скунса, но ее хватило на 5 минут, потом она расплакалась, и мы ее переодели. – завершила разговор герцогиня.