Коллекция оружия, антиквариат и печальная корова - уникальное собрание Михаила Ульянова

Эта выставка приурочена еще и к 100-летию Вахтанговского театра, в котором Михаил Александрович прослужил 57 лет Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

К 94-й годовщине со дня рождения (20 ноября) Михаила Ульянова в экспозиционном зале театра открылась постоянная выставки – фрагменты обстановки домашнего кабинета и личные вещи народного артиста. Эта выставка приурочена еще и к 100-летию Вахтанговского театра, в котором Михаил Александрович прослужил 57 лет и был его художественным руководителем (1987-2007).

Впервые на всеобщее обозрение представлены мебель из домашнего кабинета народного артиста – его рабочий стол, на которых - много милых вещиц, как и было на рабочем столе в его квартире. Секретер, диван, на котором Михаил Александрович отдыхал, его любимое кресло, зеленый сундук - он привез этот сундук из Тары из родительского дома. В юности Ульянов хранил в этом сундуке свои вещи. А в Москву перевез как память об отчем доме, покрасил его в зеленый цвет и стал хранить там письма поклонников, газетные вырезки. Все эти вещи в дар театру передала дочь Михаила Александровича – Елена Ульянова.

В театральный музей она отдала и роскошный восточный ковёр, который её отец привез из Омана, коллекцию оружия...

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Отец был довольно равнодушен к оружию, но все равно собралась большая коллекция кинжалов, сабель - это подарки, которые ему делали, - рассказала сайту KP.ru Елена Ульянова.

- У Василия Ланового тоже была большая коллекция холодного оружия: сабли, кортики, разного рода ножи…

- Это объяснимо: и мой отец, и Василий Семенович играли в кино военачальников, офицеров. Люди ассоциируют артистов с их героями. Дарили им оружие, как «настоящим военным». С этой коллекцией была связана одна история, которая на отца произвела сильнейшее впечатление. Мне тогда было лет 15-16. Долгое время все эти кинжалы и сабли висели у нас дома на стене. И вот однажды прихожу я домой, а "оружия" нет. Что случилось? Отец мне рассказывает: случилась трагедия в семье одно известного академика. Он тоже коллекционировал холодное оружие. В его квартиру залезли воры. В это время дома была только дочь академика и собака - огромный дог. Бандиты сняли саблю со стены и зарубили дочь и собаку. Мой отец был потрясен этой трагедией. И все колющие и режущие предметы со стены убрал в ящик секретера. Я долго уговаривала его потом повесить всё обратно...

Есть в кабинете Ульянова иконы с изображением его небесного покровителя – Архангела Михаила, портрет Станиславского, эскизы костюмов к спектаклям, в частности к «Ричарду III», где Ульянов сыграл заглавную роль. Эти эскизы сделал Вячеслав Зайцев. Оказывается, Михаил Ульянов и Вячеслав Зайцев близко приятельствовали и симпатизировали друг другу. Есть портрет Евгения Вахтангова, вышитый тонкой нитью. Есть профессиональные награды, письма и многочисленные подарки.

- Я передала в музей папину домашнюю куртку. С ней тоже связана история, - продолжает Елена Ульянова. - В семье всегда стоял вопрос: что подарить отцу на день рождения. В каком-то фильме о жизни дворян ХIХ века я увидела, что в благородных семействах мужчины носили уютные куртки как домашнюю одежду. Решила: обязательно подарю отцу такую же. Нашла портниху. Сделали эскиз, сшили куртку и вручили её отцу на день рождения. Он был в восторге, просто был счастлив – ходил в этой куртке по дому до конца жизни, считал ее самой удобной одеждой. Таким же уютным было красное кресло, обитое рогожкой, которое я тоже передала театру. Сидя в этом кресле, отец учил роли, зубрил тексты, репетировал...

- Вы передали антикварную мебель…

- Это правда. Диван, на котором отец спал, - начало ХIХ века, стиль ампир, эпоха наполеоновских войн. Папин стол, кресла, стулья, консоль с лампой, секретер – всё это ХIХ век. Дело в том, что в годах 70-ых среди московской интеллигенции началась безумная мода на антикварную мебель. Моя мама (актриса Алла Парфаньяк) тоже не смогла устоять. Тем более, что эти вещи тогда продавались в буквальном смысле за копейки. Старую мебель либо сдавали в комиссионки, либо просто выбрасывали. Мама приводила в порядок весь этот антиквариат. Сейчас эти вещи стоят колоссальных денег.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В 70-ых годах был такой художник Виктор Попков – который еще при жизни стал явлением, безумно прославился. Он подарил отцу одну из своих картин «У белого моря». На ней изображена корова на фоне грязного неба. На земле лежит крест, сзади - взлетающие самолеты. Картина удручающе печальная, от нее веет безнадегой. Но она так понравилась отцу, что он повесил её на самое видное место. Она теперь хранится в театре. Кстати, художника Попкова застрелили в результате несчастного случая в 1974-м году на Тверской возле ресторана ВТО. Скорее всего он был подшофе, вывалился из ресторана, подошёл к инкассаторской машине и попросил водителя его подвезти… Наверное, в этой просьбе был очень настойчив. Что было дальше - трудно сказать. То ли подошедший милиционер, то ли сам инкассатор выстрелил. После смерти Попков стал невероятно популярен. Его картины сегодня стоят десятки тысяч долларов. Мне говорят знакомые, зачем ты отдаешь это в театральный музей?

Отец всю жизнь жил на два дома – это семья и театр Вахтангова. Я до сих пор не знаю, какой из домов был для него важнее. Но если театр – это второй дом, то его дух обязательно должен остаться и здесь. Мне хотелось бы, чтобы отца помнили. В этих вещах, собранных им, живёт частичка его души. Люди это почувствуют, когда придут в его кабинет, и вспомнят Михаила Ульянова.

Экспозиционный зал зрители смогут посетить до начала спектаклей на Основной сцене и в антрактах.

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