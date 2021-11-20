Прощание с Виктором Кияницей

Светлая память другу!

19 ноября 2021 года на 58 году жизни после постковидного осложнения скончался наш коллега, член Клуба журналистов «Комсомольской правды», главный редактор «КП в Казахстане» Виктор Кияница.

Сохранилось коллективное фото с Шестого этажа начала 80-х, сделанное по случаю юбилея легенды «Комсомолки» Ярослава Голованова. Среди двух десятков облепивших мэтра юных и дерзких начинающих корреспондентов, прорвавшихся на этаж во внештатники, стажеры, референты, да просто в курьеры и телетайписты, запечатлен и практикант с журфака МГУ Виктор Кияница. Настоящий красавчик! 20-летний паренек из яблочной Алма-Аты. Он начинал тогда в «Алом парусе», странице для подростков. Но хватка у него была вполне взрослая, позволившая ему довольно быстро заявить себя на страницах газеты и заметно проявить организаторские способности. Человеком он был, как вспоминают коллеги, вдумчивым, неторопливым, основательным. И добрым, контактным, надежным. На этаже он вскоре оказался в штате и, что называется, нашёл себя и друзей. Потом, в начале 90-х, вернулся в Казахстан, прошел там в журналистике и на ответственных должностях президентской и правительственной пресс-служб серьезный профессиональный путь. Несколько лет, уже в десятые годы нового века, жил снова в Москве, работая советником посольства РК в РФ. Сотрудничал с Союзом журналистов России, укрепляя связи казахской и российской прессы.

И всю жизнь продолжал неразрывно быть на связи с «Комсомолкой». Даже, когда стал собкором в Казахстане перестроечных «Московских новостей» и «Огонька», он шел туда к товарищам по Шестому этажу и «Алому парусу». А когда в последние годы завершил деятельность на госслужбе, с охотой вернулся на газетную работу, возглавив «Комсомольскую правду» в Казахстане. Сотрудники редакции вспоминают «дух Шестого этажа», который и через три десятилетия он старался внедрить в своей редакции.

Стал академиком республиканской Академии журналистики и лауреатом премии Президента РК в области СМИ.

Кончина всегда неожиданна. А у Виктора получилось вопреки: в марте он сделал вакцинацию, но, увы, только наполовину. Лето прошло в борьбе с развившимся тромбозом. Пережил клиническую смерть, но врачи его вытащили. И все-таки недуг победил. Забрал совсем молодым. На новом взлете его профессионального утверждения.

Но для его друзей, тех, кто знал его и любил, важней было то, что Витя был теплым человеком. Таким он навсегда и останется в нашей памяти.

Светлая память другу!